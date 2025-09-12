Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wil je een nieuwe iPhone kopen? Wacht even, dat kan je honderden euro’s schelen

De allernieuwste iPhone, versie 17 alweer, is deze week gelanceerd door Apple. Niet gek dus, dat je het liefst metéén een nieuwe wil kopen. Of dat nou de 17 is of misschien de 14, omdat oudere toestellen altijd iets goedkoper worden zodra er een nieuwe versie beschikbaar is. Je doet er echter slim aan om even te wachten met de aankoop, dat kan je flink wat geld schelen.

In bovenstaande video legt onze techexpert Sebastiën Hoek van WANT uit welke specificaties de iPhone 17 precies heeft.

Wachten met aankoop nieuwe iPhone kan honderden euro’s schelen

Zomaar een nieuwe iPhone kopen – zeker het nieuwste model – is niet voor iedereen binnen handbereik. De toestellen kunnen een flinke rib uit je lijf zijn, maar spaarplatform Raisin ontdekte dat je met een klein beetje geduld geld kunt besparen. Onderzoeker Jasper Berkhout bekeek de prijzen van 24 iPhone modellen, waaronder zwarte iPhone 14, 15 en 16-toestellen met twee verschillende opslagruimten.

Wat bleek? Drie maanden wachten na de lancering van een nieuw toestel van Apple, levert je al gauw tussen de 50 en 80 euro op. Als je twee jaar wacht om een bepaald model te kopen (als je dus bijvoorbeeld in 2025 een iPhone 15 koopt), kun je tussen de 300 en 400 euro besparen. Dat is vergeleken met de prijs bij lancering.

Een voorbeeld: de iPhone 16 met de kleinst beschikbare opslagruimte (128GB) kostte bij de lancering van dat model 969 euro. Na drie maanden kon je ‘m echter voor 859 euro kopen. En wacht je een jaar? Dan haal je ‘m voor 735 euro al in huis, een prijsdaling van 24 procent.

Daarnaast ontdekte Raisin nog iets interessants: de prijzen van nieuwe iPhones zijn al jaren redelijk stabiel, ondanks het feit dat veel prijzen stijgen. De adviesprijs van de standaard iPhone 17 is 969 euro, net als het geval was bij de iPhone 15 en 16.

