Krijg jij regelmatig ongewenste telefoontjes? Dan ga je heel blij zijn met de nieuwste iOS-update

Je kent het vast wel: je wordt gebeld door een onbekend nummer en hoewel je geen zin hebt om een telemarketeer aan de lijn te krijgen, overwint je nieuwsgierigheid het en neem je tóch op. Om je vervolgens te realiseren dat het inderdaad weer iemand is die je iets wil aansmeren. Vervelend, toch? Gelukkig zijn dit soort ongewenste telefoontjes binnenkort verleden tijd dankzij een nieuwe iPhone-functie.

Vroeger hadden we natuurlijk net bekende Bel-me-niet Register waar je je kon registreren om niet gebeld te worden voor telefonische verkoop. Dat register is inmiddels verdwenen omdat de wet is omgedraaid: in plaats van je te registreren om niet gebeld te worden is het nu zo dat je alleen nog gebeld mag worden als je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Toch is de dagelijkse realiteit dat nog heel wat mensen worden lastiggevallen met telefonische verkoop of louche belletjes van oplichters.

Dit soort mensen bellen je vaak met een onbekend nummer en daardoor ben je toch sneller geneigd om op te nemen. Want wat als het nu daadwerkelijk om een belangrijk belletje blijkt te gaan? Apple heeft hier iets slims op bedacht: sinds maandagavond kun je namelijk de nieuwste iOS-update installeren: iOS 26.

Voor mensen die een toestel hebben vanaf de iPhone 11-serie en nieuwer is dit goed nieuws. Zij krijgen niet alleen een heel andere (glazen) uitstraling op hun telefoon en een speciale batterijfunctie, maar binnenkort ook de mogelijkheid om spam-telefoontjes weg te drukken. Goed om te weten: deze functie is op dit moment nog niet beschikbaar in Nederland, maar hoort wel bij de iOS 26-update en komt hoogstwaarschijnlijk ook snel naar ons land.

Call Screening

Er is een zogeheten ‘Call Screening’ toegevoegd aan iOS die ervoor kan zorgen dat je geen vervelende telemarketeers meer aan de lijn krijgt. Zodra je gebeld wordt door een onbekend nummer, moet de afzender namelijk eerst per tekst een reden opsturen waarom hij/zij je belt. Die reden krijg je vervolgens in beeld te zien. Vervolgens kun je zelf kiezen of je wil opnemen of niet. Dit bespaart je toch weer een telefoongesprek waarin je een telemarketeer moet afwimpelen!

En er is nog nieuwe handige functie. Want mocht je nu achteraf pas zien dat je gebeld bent door een onbekend nummer en je hebt een voicemailbericht, hoef je niet meer de moeite te doen om dit bericht af te luisteren. Voortaan als iemand een voicemailbericht inspreekt, krijg je per tekst ook eerst een samenvatting van de voicemail te lezen, zodat je het bericht niet hoeft terug te luisteren.

