Wil jij niet dat LinkedIn jouw gegevens gebruikt voor AI? Dan moet je deze actie ondernemen

Vind jij het geen fijn idee als jouw persoonlijke informatie op LinkedIn straks wordt gebruikt voor AI? Dan zal je daar zelf een stokje voor moeten steken. Vanaf 3 november gaat LinkedIn gebruikersdata verzamelen om zijn AI-modellen te trainen. Metro legt je hier uit hoe je je hiervoor kunt afmelden.

Eerder dit jaar kregen we ook al een soortgelijke boodschap te horen, maar dan van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. De Autoriteit Persoonsgegevens (privacywaakhond) waarschuwde in april dat Meta berichten, foto’s en reacties gaat gebruiken om hun AI verder te ontwikkelen en dat je hier alleen onderuit kon komen door bezwaar te maken.

Waarom gaat LinkedIn AI-modellen trainen?

Bij LinkedIn is er nu iets soortgelijks aan de hand. Het platform wil generative AI gaan gebruiken om berichten voor gebruikers voor te stellen en om de schrijfassistent van hun platform te verbeteren. Hierdoor zouden gebruikers gemakkelijker snel en effectief berichten kunnen genereren. Mensen die hun werkprestaties, berichten of oproepen voor een nieuwe baan liever niet terugzien in een AI-model moeten zich afmelden.

Hoe kun je je afmelden?

De optie voor het gebruiken van je gegevens staat standaard aan. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het trainen van AI door middel van dit opt-outformulier. LinkedIn waarschuwt echter wel dat het afmelden voor het gebruik van je gegevens invloed heeft op hoe LinkedIn je gegevens verwerkt. Ook kan het de manier waarop je ervaring op het platform zich ontwikkelt, veranderen.

Gegevens worden nog wel gebruikt voor andere doeleinden

Als je je afmeldt heeft dat alleen invloed op het gebruik van gegevens voor de training van AI-modellen die content genereren. Je gegevens blijven nog wel steeds gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals het verbeteren van de veiligheid of het maken van persoonlijke aanbevelingen. Ten slotte wijst LinkedIn erop dat je privéberichten in geen enkel geval gebruikt zullen worden voor het trainen van AI.

Het uitschakelen van deze optie geldt overigens alleen bij toekomstige trainingssessies. Gegevens die voor 3 november zijn gebruikt voor de training van AI-modellen worden niet verwijderd.

