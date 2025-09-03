Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hekel aan spraakberichten? Zo kun je ze voortaan laten uitwerken

Spraakberichten: sommige mensen kunnen er geen genoeg van krijgen, terwijl anderen ze verafschuwen. Behoor jij tot deze laatste groep? Dan hebben wij goed nieuws voor je. Er blijkt namelijk een makkelijke manier te zijn waarop je spraakmemo’s voortaan kunt laten uitschrijven en je ze dus niet meer hoeft te beluisteren.

En deze tip is niet alleen handig voor mensen die een hekel hebben aan spraakberichten, maar ook voor mensen die simpelweg niet in de gelegenheid zijn om het spraakbericht af te luisteren. Bijvoorbeeld omdat ze op werk zitten of in een volle trein en geen oortjes bij zich hebben. In zo’n geval is het fijn als je toch weet waar het spraakbericht overgaat, zonder dat je ernaar hoeft te luisteren!

Eisen waar je telefoon aan moet voldoen

Daar heeft WhatsApp een handige transcriptiefunctie voor. Let op: deze functie werkt in het Nederlands alleen op iPhones en niet op Android-toestellen. Op een Android-toestel kunnen alleen Engelse, Spaanse, Portugese en Russische teksten worden uitgeschreven. Daarnaast moet je iPhone beschikken over iOS 17 of nieuwer. Alleen in deze nieuwere versies is de Nederlandse taal ingevoerd. Als je dus gebruik wil maken van de transcriptiefunctie, moet je eventueel je telefoon updaten. Ook moet Siri zijn ingeschakeld. Dit is de virtuele assistent van Apple, die je via spraak opdrachten kunt geven of vragen kunt stellen.

Zo werkt het

Voldoet jouw telefoon aan bovenstaande eisen? Dan kun je heel gemakkelijk de transcriptie-functie op WhatsApp aanzetten door de volgende stappen te volgen:

Open ‘Instellingen’ in WhatsApp.

Klik vervolgens op ‘Chats’.

Klik hierna op ‘Transcripten van spraakberichten in- of uitschakelen’.

Zet hier handmatig een vinkje bij.

Wijzig de taal door onder transcriptie-instellingen Nederlands te kiezen.

Nu je dit in je instellingen hebt aangepast, kun je beginnen met het laten uitwerken van een spraakbericht. Hiervoor volg je deze stappen:

Tik met je vinger op het spraakbericht dat je hebt ontvangen en houdt hem ingedrukt.

Klik vervolgens op ‘Maak transcript’.

Hierna wordt de tekst geanalyseerd en uitgeschreven.

Als de tekst heel lang is, kun je nog op het pijltje naar beneden tikken om de rest zichtbaar te maken.

Reacties