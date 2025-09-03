Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Storing bij ChatGPT: duizenden klachten over populaire chatbot

Wie vandaag een praatje wil maken met ChatGPT, komt bedrogen uit. De veelgebruikte AI-assistent weigert antwoorden te geven door een grote wereldwijde ChatGPT storing.

Op de statuspagina van OpenAI staat inmiddels dat er aan een oplossing wordt gewerkt, maar details over de oorzaak ontbreken nog.

Duizenden klachten vanwege storing ChatGPT

Volgens Downdetector en Allestoringen kwamen er sinds vroeg in de ochtend al duizenden meldingen binnen. Rond half tien was de piek bereikt. De klachten variëren van foutmeldingen tot simpelweg geen enkel antwoord krijgen.

Op social media platform X regent het klachten: „ChatGPT storing op de eerste schooldag, ik weet niet eens hoe deze opleiding heet”, grapt een gebruiker. „ChatGPT doet het niet. Het lijkt wel op de oude dagen waarin we echt werk moesten verrichten”, plaatst een ander.

Wanneer werkt ChatGPT weer?

De storing lijkt bijna iedereen te treffen: mensen die de chatbot gebruiken voor huiswerk of werkstukken, maar ook professionals die ChatGPT inzetten in hun dagelijkse taken hebben er last van. Metro schreef eerder over gebruikers die ChatGPT inzetten voor medische vragen of therapie, met alle gevolgen van dien. Voor sommigen betekent het nu even terugvallen op alternatieven zoals Gemini, DeepSeek of Grok.

Wanneer de chatbot weer in de lucht is, blijft voorlopig onduidelijk. OpenAI zegt de problemen te onderzoeken, maar geeft geen tijdsindicatie voor herstel. Tot die tijd moeten gebruikers het dus even zonder hun digitale assistent doen en misschien zelfs ouderwets hun eigen brein gebruiken.

