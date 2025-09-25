Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe iPhone op het oog? Wees snel: Apple levert straks misschien niet meer aan EU

Apple en de Europese Unie liggen flink met elkaar overhoop. Het techbedrijf heeft Brussel gevraagd om de digitale marktenwet (DMA) in te trekken of aan te passen.

Doet de EU dat niet, dan zou Apple bepaalde producten simpelweg niet meer in Europa willen leveren.

Wat is de DMA precies, hetgeen waar Apple over valt?

De DMA werd in 2022 ingevoerd om de macht van grote techbedrijven als Apple, Google en Meta te beperken. Een belangrijk onderdeel: meer keuzevrijheid voor gebruikers.

Zo moeten iPhone- en Android-gebruikers straks ook apps kunnen downloaden via andere winkels dan de App Store of Google Play. Volgens de Europese Commissie versterkt dat de concurrentie en beschermt het de privacy van gebruikers.

Apple waarschuwt voor risico’s

Apple ziet dat heel anders. Het bedrijf stelt dat de wet leidt tot een slechtere ervaring voor iPhone- en iPad-gebruikers, en waarschuwt zelfs voor veiligheidsrisico’s. Appstores van derden zouden de deur kunnen openzetten voor malafide software.

Ook klaagt Apple dat klanten ontevreden zijn over de veranderingen die het bedrijf al moest doorvoeren om aan de regels te voldoen. Zoals het gebrek aan Live Translation via AirPods, wat door deze regels nog niet beschikbaar is in de EU. Deze feature zou ervoor moeten zorgen dat je iedereen ter wereld kunt verstaan, omdat je AirPods het vertaalwerk voor je doen. Zo hoor je alles altijd in je eigen taal.

Andere functies zijn gelukkig wel beschikbaar in de EU. Zoals deze manier om te checken of iemand met je berichten meeleest en een veel slimmer besturingssysteem.

Welke producten liggen onder vuur?

Welke producten Apple precies uit de Europese schappen zou willen halen, blijft vaag. Volgens Britse media kan de Apple Watch tot de eerste slachtoffers behoren. Ook toekomstige iPhone-modellen lopen mogelijk gevaar als ze niet voldoen aan de DMA-eisen.

Voor jou als consument betekent dit dat de volgende iPhone-release in Europa niet meteen vanzelfsprekend is. Apple lijkt met zijn dreigement druk te willen zetten op de Europese politiek. Of dat effect heeft, moet nog blijken, maar duidelijk is wel: wie nu al met een nieuwe iPhone in gedachten rondloopt, doet er misschien verstandig aan niet te lang te wachten.

