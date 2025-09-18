Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Grote doorbraak: nieuwe AI-tool kan het risico op meer dan duizend ziektes voorspellen

Hoewel AI de laatste tijd vooral negatief in het nieuws komt, is er ook positief nieuws: wetenschappers hebben namelijk een nieuwe AI-tool ontwikkeld die kan bepalen hoeveel risico je loopt om een bepaalde ziekte te krijgen. Het systeem zou meer dan 1200 ziektes kunnen voorspellen, tot wel tien jaar van tevoren.

In het wetenschappelijke tijdschrift Nature valt te lezen dat Delphi-2M, zoals de tool heet, eigenlijk hetzelfde werkt als generatieve taalmodellen zoals ChatGPT. Medische gebeurtenissen hebben vaak voorspelbare patronen waardoor de AI-tool op basis van die patronen ook gezondheidsresultaten kan voorspellen. De tool neemt de medische geschiedenis van een patiënt onder de loep, zoals bijvoorbeeld het moment waarop een ziekte is vastgesteld. Vervolgens kijkt hij ook naar factoren zoals leeftijd, geslacht en of iemand rookt en obesitas heeft. Op basis van deze gegevens wordt vervolgens beoordeeld hoe groot de kans is dat iemand ziektes als diabetes, hartziekten, kanker en luchtwegaandoeningen krijgt.

20 jaar van tevoren ziektes voorspellen

In sommige gevallen zouden ziektes zelfs 20 jaar van tevoren voorspeld kunnen worden. De tool werkt het beste voor aandoeningen die een voorspelbaar ziekteverloop hebben, denk bijvoorbeeld aan hartaanvallen en verschillende soorten kanker. Het is niet de eerste keer dat er een AI-model is ontwikkeld voor de gezondheidszorg, er zijn al meer AI-modellen die het risico op het krijgen van een bepaalde ziekte kunnen berekenen. Het verschil is echter dat deze tools dat voor een enkele aandoening kunnen en niet voor bijna alle ziektes, zoals Delphi-2M dat wel kan.

Hoe nauwkeurig is het AI-model?

Er is al flink geoefend met het AI-model: Delphi-2M kreeg toegang tot de geanonimiseerde gegevens van 400.000 Britten en ook de medische gegevens van bijna 2 miljoen Deense Burgers. De resultaten waren in beide landen vergelijkbaar. Volgens de wetenschappers is Delphi-2M net zo nauwkeurig als bestaande modellen die zich richten op één ziekte. De tool haalt een nauwkeurigheidsscore van gemiddeld 0,76, waarbij 1,0 overeenkomt met een perfecte voorspelling. Voor voorspellingen op de langere termijn, voor bijvoorbeeld over meer dan 10 jaar van nu, is de gemiddelde score lager ,namelijk 0,7.

Wanneer kan het worden gebruikt?

Mensen die gebruik willen maken van de tool zullen nog even geduld moeten hebben. De wetenschappers willen het systeem voorlopig eerst nog meer gaan testen, onder meer in andere landen en bij andere bevolkingsgroepen. Ze verwachten dat het over een paar jaar klaar zal zijn voor gebruik.

