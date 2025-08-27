Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In beeld: opstijgen en landing Starship van Elon Musk gelukt, na eerdere explosies

Het ruimtevaartuig Starship van Elon Musks bedrijf SpaceX is volgens plan in de Indische Oceaan geland. Het was de tiende testvlucht met de Starship.

„Splashdown bevestigd! Gefeliciteerd aan het hele SpaceX-team met een spannende tiende vluchttest van Starship!”, schreef het ruimtevaartbedrijf na de missie van ongeveer een uur op X.

Het doel van de testvlucht was onder meer om de nieuwe hitteschildtegels en de mogelijkheden voor satellietontplooiing van het schip te testen. Honderden andere verbeteringen ten opzichte van eerdere versies werden eveneens getest.

Eerder tegenslagen Starship

Kort na het bereiken van de ruimte zette de Starship met succes de satellietsimulatoren in die het aan boord had. Dat betekende een primeur, waarna het terugkeerde naar de aarde.

SpaceX heeft eerder tegenslagen met de raket gehad. Zo explodeerde het enorme ruimtevaartuig tijdens de vorige drie testvluchten.

Reacties