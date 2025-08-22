Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is de ideale studielaptop onder de 1000 euro

Het studiejaar begint weer en dat betekent dat menig student op zoek gaat naar een nieuwe laptop. WANT-hoofdredacteur Jeroen Kraak deelt zijn ideale keuze.

Als student kan een zoektocht naar een nieuwe laptop behoorlijk lastig zijn. Je wil zoveel mogelijk kunnen, maar tegelijkertijd moet die niet te veel kosten en ook nog makkelijk mee te nemen zijn naar school of universiteit.

Laptop met alle functies die een student nodig heeft

Een van de beste opties die alles lijkt te bezitten is de Apple MacBook Air 13-inch (2025). Deze heeft een gewicht van 1,24 kilo en is daarom makkelijk mee te nemen in je (rug)tas.

Met een batterijduur van 18 uur hoef je ook niet bang te zijn als je in de collegebanken geen stopcontact in de buurt hebt. Sterker nog, je kan ook ideaal in de bibliotheek werken of gewoon lekker op het terras in het zonnetje.

Ook qua prestaties is de MacBook prima geschikt voor studenten. Zo zit binnenin de Apple M4-chip, een van de snelste op de markt. Daarnaast krijg je er ook nog 16 GB werkgeheugen bij.

Laptop met voldoende kracht

Met deze kracht voldoet hij voor vrijwel elke student. Met de M4 MacBook Air is het zelfs mogelijk om te Photoshoppen of te monteren. Alleen als je een echt grafische opleiding doet waarbij je flink ingewikkelde studieproducten moet maken, doe je er beter aan om een krachtiger exemplaar aan te schaffen.

Daarnaast is het Retina-scherm van hoge kwaliteit. Hier kan je tijdens je pauze prima een Netflix-serie op kijken. Ook wordt de MacBook steeds beter geschikt voor games. Zo kan je door de M4-chip prima games als Death Stranding en Cyberpunk 2077 spelen.

Flink goedkoper

Normaal kost de M4 MacBook Air 1199 euro, maar nu kan je ’m al voor 949 euro aanschaffen. Studenten krijgen nog eens 50 euro extra korting, waardoor de prijs op 899 euro uitkomt, wat 300 euro onder de vraagprijs ligt.

Voor dat bedrag heb je dus een laptop die prima voldoet voor je studie. En het mooie is dat MacBooks ook echt jaren meegaan. Zo heb ik bijvoorbeeld een Air die ik na acht jaar nog steeds af en toe gebruik. Goed, hij is niet meer zo snel als eerst, maar nog prima om erbij te hebben. Tijdens je gehele studietijd presteert hij echter als een topper.

