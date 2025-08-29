Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Met deze iPhone-functie kun je zien of iemand je gesprekken meeleest

Je gaat er natuurlijk vanuit dat je berichten niet zomaar door anderen worden onderschept of gelezen, maar is dat wel zo? Je kunt het heel gemakkelijk checken met een iPhone-functie waar veel mensen niet vanaf weten. Metro legt uit hoe je deze functie gebruikt.

Veel mensen gebruiken WhatsApp om berichten te versturen, maar ook iMessage wordt door velen gebruikt. Dit is een end-to-end versleutelde berichtendienst van Apple voor Apple-apparaten, zoals de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch. Deze berichtendienst werkt via Wi-Fi of mobiele data. Hoewel het niet de bedoeling is dat iemand je gesprekken meeleest, kan dit wel voorkomen.

Zien jullie dezelfde beveiligingscode?

Gelukkig kun je hier makkelijk zelf achterkomen. Elke iMessage-chat heeft een unieke beveiligingscode, zoals een digitale vingerafdruk. Als jij en degene naar wie je berichten stuurt dezelfde code zien, weet je dat de berichten veilig zijn en volledig versleuteld. Als de codes niet overeenkomen, kan dit betekenen dat je berichten worden onderschept of dat je contactpersoon onlangs van telefoon is gewisseld of de app opnieuw heeft geïnstalleerd.

Zo check je of iemand je gesprekken meeleest

Om hier achter te komen heeft elke iPhone een zogeheten sleutelverificatie van contacten. Dit is een beveiligingsfunctie in iMessage die je helpt te verifiëren dat je berichten wel bij de juiste persoon aankomen. Je kunt automatische waarschuwingen krijgen als dit niet lukt, handmatig unieke codes vergelijken met je contacten of je publieke verificatiecode delen.

Om deze functie te kunnen gebruiken moet je het eerst inschakelen. Dit doe je door naar Instellingen te gaan, naar je naam bovenaan, te klikken op Sleutelverificatie van contacten en Verificatie in iMessage in te schakelen.

