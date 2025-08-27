Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Met Instagram Map kun je straks je locatie delen, maar is die functie wel zo veilig?

Instagram rolt de komende weken de nieuwe functie uit, Instagram Map. Een functie die jouw exacte locatie deelt op het moment dat jij een reel of foto verstuurt. In een kaartje kunnen volgers dan zien waar jij je, op het moment van plaatsen, bevindt. Maar is zo’n soort functie wel zo veilig?

Deze functie is vergelijkbaar met de Snap Map van Snapchat.

Met 8 miljoen dagelijkse gebruikers is Instagram een van de populairste sociale platformen in Nederland. Zo’n 31 procent van de gebruikers heeft een leeftijd tussen 12 en 27 jaar. Als je kinderen hebt tussen de 13 en 16 jaar dan hebben ze toestemming nodig van jou als ouder om actief te mogen zijn op Instagram.

Het mogelijke gevaar van Instagram Map

De nieuwe kaartenfunctie zorgt ervoor dat je kunt zien waar je volgers zich bevinden op het moment dat ze een foto of video plaatsen. Hoewel de functie op het eerste gezicht misschien onschuldig lijkt, kan het problematische gevolgen hebben voor jou. En ook voor je kinderen. Jonge kinderen zijn helemaal niet bezig met hun privacy, logisch ook. Maar een kaartenfunctie zoals deze maakt het voor kwaadwillende gemakkelijker om in contact te komen met jouw kinderen.

Als je kinderen hebt die regelmatig iets plaatsen op Instagram kunnen mensen met slechte intenties routines gaan herkennen. Zo kan in kaart gebracht worden waar iemand op school zit, op welk pleintjes ze gaan voetballen en waar ze gaan sporten. Maar zelfs als jij of je kind iets onschuldigs plaatst vanuit je woonkamer kunnen totaal onbekenden achter je adresgegevens komen. Het lijkt dus heel onschuldig zo’n functie, maar dat is het dus niet.

In de video hierboven heeft Metro’s Sebastiën de oplossing, oftewel: een privacy-tip.

