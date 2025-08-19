Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gebruik van AI stijgt explosief, zoveel mensen gebruiken het dagelijks

Het gebruik van AI-tools onder werkende Nederlanders is in een jaar tijd explosief gegroeid. Bijna 6 miljoen Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar zetten AI in hun dagelijks leven in.

Dat blijkt uit het derde landelijke onderzoek van Newcom. Hoewel AI voor het dagelijks leven reuze handig kan zijn (bijvoorbeeld als je geld wilt besparen), zitten er nog wel wat haken en ogen aan. Zo liet een situatie uit de Verenigde Staten zien dat ChatGPT nog niet altijd je beste vriend is op medisch gebied. Ook gebruiken veel mensen de bot als persoonlijke therapeut, maar voor mensen met echte problemen kan het leiden tot een verergering van de mentale gezondheid. Daarnaast blijken seksvragen riskant, omdat het lastig is om te weten waar de vragen op gebaseerd zijn.

AI op de werkvloer groeit flink

Ook op de werkvloer is AI inmiddels een beste vriend van velen. Inmiddels zetten 3,6 miljoen werkenden AI-tools in tijdens hun werk. Dat is een stijging van een half miljoen in zes maanden tijd. Bijna 3 miljoen werknemers gebruiken AI minstens één dag per week op hun werk. ChatGPT en Microsoft Copilot zijn de populairste AI-tools, terwijl Google Gemini juist minder wordt gebruikt.

Werkenden gebruiken AI voornamelijk als informatiebron, sparringpartner en voor het schrijven van teksten. Overigens is bij dat laatste ook wat oplettendheid geboden. En beetje hulp, zoals spellings- en grammaticacorrecties, vindt bijna niemand erg. Maar te veel AI in e-mails schaadt het vertrouwen, bleek uit onderzoek. En te veel ChatGPT maakt je bovendien ook nog eens lui, met name onder jongeren.

Er zitten wel duidelijke generatieverschillen in het gebruik van AI. Acht op de tien Gen Z’ers (15 – 28 jaar) gebruikt AI in het dagelijks leven, en zes op de tien ook op de werkvloer. Oudere generaties lopen nog achter, maar maken een inhaalslag. Bij millennials en generatie X is het gebruik de afgelopen maanden ook duidelijk toegenomen.

