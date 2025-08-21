Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Chinees bedrijf werkt aan ‘zwangere’ robot met kunstbaarmoeder: prototype verwacht in 2026

Een robot die een zwangerschap kan dragen en een baby kan baren. Tot voor kort leek dat een scenario uit een sciencefictionfilm, maar nu wordt het wellicht realiteit. Het bedrijf Kaiwa Technology uit Guangzhou presenteerde tijdens de World Robot Conference in Beijing plannen voor zo’n humanoïde robot met een kunstmatige baarmoeder. Voorstanders zien het als een ‘zegen voor onvruchtbare stellen’, tegenstanders maken zich zorgen om een toekomst die gedomineerd wordt door machines.

Zwanger zijn is een bijzondere ervaring, maar nu dreigt een robot die ervaring ook te kunnen ondergaan. Volgens New York Post beschikt de robot over een ingebouwde kunstbaarmoeder met een vloeistof die vruchtwater nabootst. Via een slang in de buik, die als een kunstmatige navelstreng fungeert, worden zuurstof en voedingsstoffen rechtstreeks naar de foetus geleid.

Mens en robot werken samen om zwangerschap te realiseren

Dr. Zhang Qifeng, oprichter van Kaiwa, stelt in gesprek met New York Post dat de technologie achter de kunstbaarmoeder inmiddels in een „mature stage”, oftewel in een rijpe fase is. De grootste uitdaging is vervolgens de integratie in een humanoïde vorm, zodat mens en robot samen kunnen interacteren om een zwangerschap te realiseren.

Een oplossing voor onvruchtbare stellen?

En wat gaat zo’n robot kosten? Het bedrijf mikt op een eerste prototype in 2026 en een marktprijs van onder de 100.000 yuan. Dit is omgerekend zo’n 14.000 Amerikaanse dollar (en 12.000 euro). Daarmee zou de robot veel goedkoper zijn dan trajecten voor draagmoederschap in de Verenigde Staten. Volgens New York Post kunnen die oplopen tot wel 200.000 dollar.

Kaiwa geeft aan dat de uitvinding nadrukkelijk bedoeld is als oplossing voor onvruchtbare stellen die niet in aanmerking komen voor IVF of draagmoederschap. Diverse factoren kunnen van invloed zijn op de vruchtbaarheid, zoals leeftijd en leefstijl.

Ethische vragen ontbreken

Toch zijn er nog veel vragen onbeantwoord. Belangrijke stappen, zoals bevruchting, implantatie en de daadwerkelijke geboorte, zijn technisch nog onopgelost. Ook ontbreekt een duidelijk juridisch en ethisch kader. Volgens New York Post wordt in de Chinese provincie Guangdong al gesproken over wetgeving die de toepassing van kunstbaarmoeders in robots zou moeten reguleren.

Angst voor onwenselijke toekomst

De aankondiging zorgde wereldwijd voor felle reacties. Sommigen zien in de technologie een zegen voor miljoenen onvruchtbare stellen, anderen vrezen een onwenselijke toekomst waarin de menselijke ervaring van een zwangerschap wordt vervangen door machines.

Feministische denkers waarschuwen dat dergelijke robots de rol van vrouwen in voortplanting kunnen verdringen. Op Chinese sociale media lopen de emoties uiteen. Er zijn hoopvolle reacties van stellen die geen andere opties meer zien, maar ook verontwaardigde stemmen die het ‘onnatuurlijk’ en ‘griezelig’ noemen, schrijft het platform Convergence Now.

Ondanks de kritiek wijst Zhang erop dat de technologie aansluit bij de maatschappelijke uitdagingen waar China voor staat. De geboortecijfers dalen, terwijl de vergrijzing toeneemt. „We willen bijdragen aan de oplossing van zowel persoonlijke als demografische problemen”, zegt hij in de New York Post.

