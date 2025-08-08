Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit betekent het nieuwe blauwe cirkeltje in je WhatsApp (en dit kun je ermee doen)

Zie jij sinds kort een blauwe cirkel onderaan je inbox in WhatsApp? Dit betekent dat jij vanaf nu gebruik kan maken van de chatbot Meta AI. Het enige wat je hoeft te doen is erop te klikken en je hebt je eigen AI-assistent. Maar is het wel veilig om hier gebruik van te maken? En klopt het dat Meta hierdoor kan meelezen met al je gesprekken?

Hoewel de functie al sinds september 2024 bestaat, wordt het pas sinds augustus 2025 uitgerold in Nederland. De chatbot heeft nu ook de mogelijkheid om Nederlands te praten. Het kan overigens zo zijn dat je nog geen blauw rondje onderaan je gesprekken ziet, de extra functie wordt namelijk geleidelijk uitgerold. Zie je het rondje nu nog niet, dan komt daar binnenkort verandering in.

Wat is Meta AI?

Misschien ken je chatbots zoals Gemini, ChatGPT of Claude al wel. Meta AI is hiermee vergelijkbaar. Het enige verschil is dat Meta AI is dat het geïntegreerd is in WhatsApp en de andere chatbots niet. Het is simpel gezegd een zoekmachine waarmee je kunt praten. Je kunt er informatie in opzoeken, maar ook om advies vragen. Of dat nu advies is over je werk of bijvoorbeeld je privéleven. Daarnaast kun je ook samenvattingen laten maken door de chatbot of teksten laten schrijven. Het is hierbij wel belangrijk om rekening te houden met het feit dat alle antwoorden door die de chatbot geeft AI gegenereerd zijn en dus niet hoeven te kloppen.

Kan Meta AI je gesprekken meelezen?

Sinds de komst van Meta AI klinkt er ook een beetje paniek: mensen zijn bang dat de chatbot toegang heeft tot al hun WhatsApp-gesprekken en alles kan meelezen wat ze versturen. Dit is echter niet het geval. Alleen de berichten die je zelf deelt met de chatbot worden gelezen en daarnaast kunnen ook de berichten die je naar een ander stuurt worden gelezen als je in het gesprek met diegenen ‘@MetaAI’ typt. De chatbot antwoordt in dat geval op basis van het bericht waarin jij hem tagt. De rest van het gesprek kan hij niet lezen, omdat je WhatsApp-gesprekken end-to-end versleuteld zijn. Dit betekent dat niemand buiten de chat ze kan lezen, luisteren of delen. Het is wel belangrijk om je te realiseren dat je je gesprek met Meta AI zelf niet end-to-end versleuteld is. Deze berichten kunnen worden ingezien door en ook gebruikt worden voor het trainen van hun AI-modellen. Om die reden raadt WhatsApp ook aan om vooral geen gevoelige informatie te delen, of dat nu is over jezelf of over anderen.

Zo kun je je privacy vergroten

Wil jij niks te maken hebben met Meta AI? Dan is het belangrijk dat je het niet ‘activeert’ door op de blauwe knop te drukken. Helaas is het niet mogelijk om de blauwe knop uit te zetten, maar je kunt het gebruik ervan wel blokkeren in (groeps)gesprekken. Hiervoor moet je de geavanceerde privacy voor chats aanzetten, iets wat je per chat moet doen.

Hiervoor volg je deze stappen:

Open een chat in WhatsApp

Tik op de naam van de contactpersoon of de groepsapp

Scroll naar beneden tot je ‘geavanceerde privacy voor chats’ of ‘advanced chat privacy’ ziet en vink dit aan.

Als je deze functie aanzet, is het ook niet meer mogelijk om de chatgeschiedenis te exporteren of om foto’s en video’s automatisch op te slaan op je telefoon.

