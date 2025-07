Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Op zoek naar een goede koptelefoon? ‘Deze is mijn nieuwe favoriet’

Een goede koptelefoon is voor WANT-hoofdredacteur Jeroen Kraak onmisbaar. Hij vertelt welke zijn favoriet is.

De laatste maanden zijn het voor audiofielen een ontzettend mooie tijd geweest. Met de AirPods Max en de Sonos Ace zijn er al een flinke tijd een aantal mooie modellen op de markt als het gaat om koptelefoons. De afgelopen maanden zagen we daar de Nothing Headphone (1) en de JBL Tour M3 bijkomen. Toch is een ander mijn favoriet: de Sony WH-1000XM6.

De nieuwste koptelefoon van Sony

Als er één merk bekendstaat om zijn goede koptelefoons, is het wel Sony. Toen het dit jaar met de WH-1000XM6 op de proppen kwam, waren de verwachtingen dan ook hooggespannen. Diens voorganger, de WH-1000XM5, was een echt succesnummer, vanwege zijn goede geluidskwaliteit.

Wat mij betreft heeft Sony de verwachtingen meer dan waargemaakt met zijn nieuwe koptelefoon, en zelf gebruik ik ‘m dan ook ontzettend vaak. Als ik in de trein zit, zit ie standaard op mijn hoofd en dat komt vooral door de ontzettend goede geluidsonderdrukking. Zo kan ik me prima afzonderen in volle ruimtes en zelfs tot rust komen.

Maar waar de Sony WH-1000XM6 vooral in uitblinkt, is zijn absolute geluidskwaliteit. Je hoort muziek zoals het echt bedoeld is. Elk nootje danst in je oren. En een ander groot voordeel ten opzichte van zijn voorganger: hij voelt veel steviger aan. En dat mag ook wel, door zijn prijs.

Prijzig, maar er is een goedkoper alternatief

Daarmee kom ik uit op het enige nadeel van deze Sony-koptelefoon: de prijs. Met een prijskaartje van 418,20 euro is die behoorlijk prijzig. Maar is die zijn prijs ook waard? Als je hem naast zijn concurrenten legt – de AirPods Max en Sonos Ace – zeker. Het is gewoon echt een van de beste koptelefoons op de markt.

Als je niet zoveel geld wil uitgeven, is er echter een flink goedkopere oplossing. De voorganger, de Sony WH-1000XM5, is misschien net wat minder, maar nog steeds een geweldige koptelefoon. Door de komst van de WH-1000XM6 kun je die nu scoren voor 279 euro. En daarmee scoor je pas echt een goede deal, want qua prijs-kwaliteitsverhouding is er geen betere koptelefoon te krijgen. Als je dus niet het nieuwste van het nieuwste wilt, is het echt de beste keuze.

