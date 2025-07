Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Seksvragen stellen aan ChatGPT? Populair onder jongeren, maar ‘riskant’, volgens experts

AI en ChatGPT is voor veel mensen een uitkomst; zit je met een vraag, dan heeft de chatbot binnen een paar seconden antwoord. Maar het is niet altijd feitelijk en kan zelfs riskant zijn, stellen experts bij Nieuws van de Dag. Zeker als het om jongeren gaat die seksuele vragen stellen aan ChatGPT.

Er zijn wel meer risico’s verbonden aan kletsen met ChatGPT; zo gebruiken sommige mensen ‘m als persoonlijke therapeut. Niet gek, de AI reageert heel empatisch, maar voor mensen met échte problemen kan het leiden tot een verergering van de mentale gezondheid. Denk aan een man die zijn baan verloor, depressief werd en aan ChatGPT vroeg wat de hoogste bruggen in New York zijn. Een normale therapeut zou dan meteen ingrijpen, ChatGPT geeft een nette lijst.

Jongeren gebruiken ChatGPT als seksuele voorlichting

Nu blijkt uit een Brits onderzoek dat veel jongeren ChatGPT gebruiken als een soort seksuele voorlichting. Maar dat is riskant, vinden experts. Het gaat om vragen als ‘hoe doe ik een condoom om?’ of ‘wat voel ik als ik voor het eerst seks heb met een jongen?’. Volgens Rosanne de Jong, verslaggever Tech & Media bij De Telegraaf, is het lastig te weten waar de antwoorden die ChatGPT geeft, vandaan komen. „ChatGPT is gemaakt door praktisch het hele internet te downloaden, dus het is lastig te weten waar de antwoorden precies op gebaseerd zijn.” Zo kan het dus gebeuren dat de bot een foutief antwoord geeft, of juist iets adviseert dat helemaal niet wenselijk is. De Jong: „Als je niet weet dat je kind dat leest, is dat riskant.”

Evelien Spek is expert seksuele voorlichting bij SOA AIDS Nederland en werkt met jongeren vanaf 12 jaar. Volgens haar lopen de vragen die jongeren stellen, nogal uiteen. „Het gaat bijvoorbeeld over online seksualiteit, plezier, wensen en grenzen. Ze hebben vragen en die komen ook bij ons terecht”, stelt Spek.

Zij zegt dat het al jaren gebeurt dat jongeren online speuren naar antwoorden op dit soort vragen en dat ChatGPT een nieuwe vorm van Google is geworden. „Het probleem is: als je alleen maar ChatGPT gebruikt en je eigen antwoorden gespiegeld krijgt, dan wordt het een beetje spannend.” Benieuwd wat de andere experts in Nieuws van de Dag over dit onderwerp te zeggen hebben? Dat zie je in de video hierboven.

Reacties