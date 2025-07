Deel dit artikel: Share App Mail Pin

iPhone-batterij bijna leeg? Door je telefoon op déze manier neer te leggen, gaat ie langer mee

Niets is zo vervelend als een telefoon die bijna leeg is, op het moment dat je deze het hardst nodig hebt. Zéker als je geen oplader bij je hebt hebt. Nu kun je natuurlijk de energiebesparende-functie op je iPhone aanzetten om ervoor te zorgen dat je telefoon minder snel uitvalt, maar wist je dat je je batterij op nog een andere manier kunt besparen?

Het enige wat je hoeft te doen, is je iPhone met het scherm naar beneden leggen als je hem uit je zak of tas haalt. Als je je telefoon op een oppervlakte legt, met het scherm naar beneden, voorkom je namelijk dat je telefoon oplicht als je een melding krijgt. Het oplichten van je telefoon kost namelijk ook veel batterij. En je hoeft niet bang te zijn dat je een belangrijke melding mist, want je telefoon zal nog steeds trillen of een geluid maken als je een melding krijgt. Je scherm wordt echter niet meer geactiveerd en trekt dus ook je batterij niet leeg.

Bijzondere functie op telefoon

Dat je scherm niet meer oplicht als die naar beneden ligt, heeft te maken met de iPhone-functie ‘facedown detection’, die in 2015 werd geïntroduceerd met iOS9. Deze functie maakt gebruik van omgevingslicht en een nabijheidssensor om het telefoonscherm zwart te maken, op basis van de lichtsterkte. Dit is dezelfde technologie die ervoor zorgt dat je scherm wordt uitgeschakeld als je je telefoon tegen je oor houdt, zodat je niet per ongeluk ophangt tijdens een telefoongesprek.

iPhone-batterij bijna leeg? Ook deze tips helpen

Wat veel mensen niet weten, is dat het oplichten van je scherm ontzettend veel batterij kost. Als je telefoon dus bijna leeg is, kun je deze het beste met het scherm naar beneden liggen. Ook helpt het om je schermhelderheid aan te passen, wifi te gebruiken in plaats van mobiele data en de energiebesparingsmodus inschakelen.

Tot slot helpt het ook om het gebruik van locatievoorzieningen te beperken voor apps die dit niet nodig hebben, net als het uitschakelen van je Bluetooth. Daarnaast kun je het volledig ontladen en opladen van je batterij tot 100 procent het beste vermijden, net als vaak opladen voor korte periodes. Je kunt je batterij het beste tussen de 20 en 80 procent houden om de levensduur te optimaliseren.

Reacties