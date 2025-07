Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Criminelen maken zelf kinderporno met AI en gebruiken daar echte kinderen voor

Criminelen misbruiken kunstmatige intelligentie (AI) om zelf kinderporno te maken. Hiervoor wordt materiaal van echte kinderen gebruikt.

Dat meldt De Telegraaf.

Aantal meldingen kinderporno gestegen door AI

Het aantal meldingen van kinderporno lag in 2024 ruim 86 procent hoger dan in 2023. In 2024 waren er 153 meldingen, in 2023 waren het er 82. Dat komt onder meer door AI. Ook de opkomst van versleutelde chatapplicaties is een boosdoener.

Danny van Althuis, leider van AP Twins, zegt tegen de krant dat hij een behoorlijke toename ziet in AI-gegeneerde kindermisbruik en maakt zich daar zorgen over. Hij was eerder dit jaar namens Europol betrokken bij een enorme operatie (zie kader). „Het feit dat mensen zelf hun fantasie kunnen loslaten op datgene dat jij afgebeeld wil zien, maakt die fantasie tot een soort glijdende schaal in de ernstigheid van het materiaal. Daarnaast worden er échte kinderen gebruikt voor het trainen en creëren van deze modellen. Dit kan variëren van gewone foto’s tot daadwerkelijk bestaand kindermisbruikmateriaal.”

👮 Primeur voor Europol Bij een internationale operatie tegen kinderporno die gemaakt is met kunstmatige intelligentie (AI) zijn in februari 25 mensen opgepakt. Zij waren lid van een criminele groep die de beelden verspreidde. Volgens Europol is dit een van de eerste zaken rond AI-kinderporno. De operatie werd geleid door de Deense politie, maar ook politiekorpsen uit Nederland en zeventien andere landen waren erbij betrokken. De hoofdverdachte is een Deen die een platform had opgezet voor AI-kinderporno. In Nederland worden vier mensen verdacht van het kopen van AI-kinderporno. De politie laat weten waarschuwingsgesprekken met hen te voeren. Zij waren volgens de politie niet eerder betrokken bij kindermisbruik en hebben geen kinderen in hun directe omgeving.

‘AI-beelden niet beter dan echte kinderporno’

Expertisecentrum online misbruik Offlimits zag het aantal AI-gegenereerde kindermisbruikbeelden in 2024 stijgen naar een totaal van 1472, en vervolgens dit jaar weer dalen. Maar dat is geen goed nieuws. „De kans is aanzienlijk dat we afbeeldingen niet meer herkennen als AI-gegenereerd”, waarschuwt een woordvoerder. Ook de politie kan echte en AI-beelden nauwelijks van elkaar onderscheiden.

Zijn namaakbeelden beter dan echte kinderporno? Nee, zegt de politie. En dat is niet alleen omdat er echt misbruikmateriaal voor wordt gebruikt. „Dit materiaal kan gebruikt worden om kinderen het idee te geven dat het uitvoeren van bepaalde handelingen ’normaal’ is en dus misbruik in de hand werken. Ook kan het bekijken van kinderpornografisch beeldmateriaal iemand aanzetten tot het zelf plegen van misbruik.”

AI-kinderporno net zo strafbaar

Het maken, verspreiden én kopen (toegang verschaffen tot) van kinderpornografie gemaakt met kunstmatige intelligentie is ook net zo strafbaar als andere kinderporno. Kinderpornobestrijder Ben van Mierlo legde in een verklaring naar aanleiding van de Europol-operatie in februari uit waarom.

„We maken geen onderscheid tussen beelden van echte kinderen en AI-gegenereerde beelden. Niet alleen omdat kinderpornografie gemaakt met AI niet altijd te onderscheiden is van ‘echte’ misbruikbeelden, maar ook omdat voor het maken van kinderpornografische AI-beelden echt misbruikmateriaal gebruikt wordt. Deze beelden ‘helpen’ de AI-tool zichzelf te verbeteren. Daarnaast kan het daadwerkelijk seksueel misbruik in de hand werken.”

Foto’s kinderen op social media

Volgens AI- en cybercrime-deskundige Maria Genova kunnen AI-tools automatisch foto’s van kinderen van sociale media opsporen en downloaden. Vervolgens worden ze gemanipuleerd voor seksuele fantasieën of vervalsingen.

Experts waarschuwen al langer dat je moet oppassen met het delen van foto’s van kinderen op social media. Zo zouden pedoseksuelen social media afspeuren op zoek naar kinderen die niet volledig gekleed zijn. Het zou bijvoorbeeld gaan om foto’s van kinderen aan het strand, bij het zwembad of in bad. De onschuldige vakantiekiekjes van jonge kinderen kunnen opduiken in kinderpornonetwerken.

De politie drukt ouders (en opa’s en oma’s en andere familieleden) op het hart om foto’s van kinderen op hun sociale media goed af te schermen, zodat mensen die je niet kent geen toegang hebben tot dit soort foto’s. Met AI kan een vakantiefoto in één klik worden omgezet in een nepnaaktbeeld.

