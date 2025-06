Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je iPhone wordt slimmer en ziet er binnenkort compleet anders uit

Heb je een iPhone? Dan krijgt je smartphone vanaf september een complete metamorfose en kan je nog beter AI gebruiken.

Apple heeft tijdens zijn eigen ontwikkelaarsevenement WWDC iOS 26 uit de doeken gedaan: het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone. Dit systeem krijgt een compleet nieuw uiterlijk en introduceert ook een aantal belangrijke functies.

Zo word je nog beter beschermd tegen ongevraagde bellers en wordt spam voortaan veel effectiever gefilterd.

Apple geeft je iPhone een nieuwe uitstraling

Wat meteen opvalt, is dat Apple de iPhone een nieuwe look geeft. Volgens het bedrijf is dit de grootste metamorfose in jaren. Apple noemt de nieuwe stijl Liquid Glass en die naam dekt ook wel de lading. Menu’s worden doorzichtig, zodat de content die je bekijkt altijd zichtbaar blijft. Hierdoor moet het systeem natuurlijker aanvoelen.

Dankzij die nieuwe look is er ook meer ruimte voor nieuwe tabbladen en knoppen, die het makkelijker maken om door je iPhone te navigeren. Op je vergrendelscherm schuift de klok onder je foto en bij meldingen wordt je afbeelding juist omhoog geschoven, zodat je je foto altijd blijft zien.

Apple Intelligence krijgt Nederlands als optie

Het is nu al mogelijk om Apple Intelligence op je iPhone te gebruiken, maar daarvoor moet je je toestel instellen op een andere taal, zoals Engels of Duits. Straks hoeft dat niet meer, want Nederlands wordt vanaf iOS 26 ook ondersteund. Dat betekent dat je de AI van Apple gewoon in je eigen taal kunt aansturen.

Je kunt Apple Intelligence straks opdrachten geven, vergelijkbaar met ChatGPT. Ook wordt Apple’s eigen foto-AI, Visual Intelligence, flink verbeterd. Hiermee kun je straks een screenshot maken en direct informatie zoeken op de afbeelding. Denk bijvoorbeeld aan een lamp of kledingstuk. Dit werkt ongeveer hetzelfde als Circle to Search van Google.

Call Screening

Apple Intelligence brengt daarnaast een andere interessante functie naar je iPhone: Call Screening. Onbekende bellers krijgen eerst een soort voicemail te horen waarin ze moeten zeggen wie ze zijn en waarom ze bellen. Je iPhone zet deze boodschap om in tekst op je scherm, waarna je kunt beslissen of je het gesprek wilt aannemen. Zo zie je meteen of je met een scammer te maken hebt, of dat het bijvoorbeeld de huisarts is die belt vanaf een onbekend nummer.

Heb je buitenlandse familie of vrienden, of wil je je vakantieadres opbellen? Ook dat wordt een stuk eenvoudiger, want via Apple Intelligence kun je gesprekken en chats live laten vertalen. Tijdens een videogesprek verschijnt de vertaling bovenin je scherm en bij een gewoon telefoongesprek kan de iPhone zelfs een gesproken vertaling afspelen. In ‘Berichten’ kun je straks ook chats automatisch laten vertalen.

Wanneer kun je iOS 26 verwachten?

Al deze functies worden onderdeel van iOS 26. Vanaf juli is de publieke bèta te downloaden. Dit is echter nog een testversie waarin fouten kunnen voorkomen. Je kunt de bèta vinden door op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update te gaan. De definitieve versie wordt in september verwacht, tegelijk met de onthulling van de nieuwe iPhones.

iOS 26 is beschikbaar voor de iPhone 11 en nieuwer. Je hebt dus geen nieuw toestel nodig. Let op: niet elke iPhone ondersteunt Apple Intelligence of de AI-functies. Die zijn alleen beschikbaar op de iPhone 15 Pro-modellen en alle iPhone 16-varianten.

