Hoe betrouwbaar zijn de AI-antwoorden op Google? (en hoe zet je ze uit?)

Het is je vast niet ontgaan dat je sinds kort bij veel Google-zoekopdrachten een antwoord krijgt van AI. Het fijne hieraan is dat het in één oogopslag je vraag lijkt te beantwoorden, maar er zit ook een groot nadeel aan: de AI-suggesties zijn lang niet altijd betrouwbaar. Waar moet je dus op letten? En hoe kun je de AI-antwoorden uitzetten?

Je krijgt de AI-antwoorden niet bij elke zoekopdracht in Google. De chatbot reageert namelijk alleen als hij denkt een nuttig antwoord te kunnen geven op je zoekopdracht. In zo’n geval verschijnt het antwoord helemaal bovenaan in de zoekresultaten in een opvallend blok. Waar je normaal gesproken bij Google-zoekopdrachten vaak moet doorklikken naar websites om het antwoord te kunnen lezen, is dat bij AI niet het geval. Je ziet direct het samengevatte antwoord van de chatbot, wat natuurlijk ideaal is als je snel een antwoord nodig hebt.

Waarschuwing Consumentenbond

Toch wordt er ook gewaarschuwd voor de AI-antwoorden. De informatie die de chatbot geeft, zou namelijk lang niet altijd kloppen. De antwoorden zijn namelijk gebaseerd op verschillende online bronnen die je ook in het overzicht worden getoond. Wanneer je op het schakelicoontje klikt, kun je die geraadpleegde bronnen ook verder inzien. De Consumentenbond constateerde echter dat de chatbot soms ook verkeerde of ‘bizarre’ antwoorden geeft. Uit een steekproef met tien zoekvragen over gezondheid, sloeg de chatbot bij één op de tien zoekvragen de plank volledig mis.

Vaak onbetrouwbaar

Zo werd er bijvoorbeeld bij de zoekopdracht ‘snel afvallen’ geadviseerd door AI om eiwitrijk te eten. De bron hiervoor bleek echter niet te bestaan. Het ging om een blogbericht van een fitnessketen, waarin helemaal niks stond over eiwitrijk eten en vetverbranding. Volgens de Consumentenbond is het dan ook niet verstandig om blind te vertrouwen op de antwoorden die AI geeft.

Andere zoekopdrachten bevestigen dit. Als je bijvoorbeeld aan Google vraagt of bier gezond is, geeft AI aan dat het nadelen voor je gezondheid heeft, maar ook voordelen. Bronnen die deze voordelen onderstrepen zijn websites van bijvoorbeeld onlinewinkels voor bier of startpakketten om zelf bier te brouwen. Kortom: als je op zoek bent naar antwoorden die ondersteund worden door betrouwbare bronnen, dan kun je beter niet op AI afgaan.

Hoe schakel je de AI-antwoorden uit?

Krijg jij liever helemaal geen AI-antwoorden van de chatbot te zien? Dit kun je op verschillende manieren voorkomen. Hieronder een paar tips:

Eindig je zoekopdrachten in Google met ‘-AI’. Google zal dan geen antwoorden meer laten zien van de chatbot en alleen maar ‘gewone’ zoekresultaten.

Klik voortaan op ‘web’ na het invullen van een zoekopdracht. Google heeft meerdere kopjes, waaronder bijvoorbeeld ‘nieuws’ en ‘afbeeldingen’, maar dus ook ‘web’. Als je hier op klikt laat Google geen suggesties van AI meer zien.

Haal in de adresregel het ‘%’-teken weg. Dit staat namelijk in de adresregel van Google na een zoekopdracht. Als je deze weghaalt en op enter klikt, verdwijnt de suggestie van AI.

Gebruik een andere zoekmachine. Als je geen zin hebt om elke keer aanpassingen te moeten doen tijdens je zoekopdracht, kun je het beste overstappen naar een andere zoekmachine. Alleen Google maakt gebruik van AI-antwoorden.

