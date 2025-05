Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gen Z’ers kritisch op eigen telefoongebruik: ‘Deze generatie verlangt naar offline ruimte’

Gen Z is een generatie die nogal wat commentaar krijgt, voornamelijk van oudere generaties. ‘Gen Z-platform’ Snapchat vroeg de jongeren welke vooroordelen zij veelal krijgen en hoe zij daar zelf naar kijken. En de Gen Z’ers willen kennelijk wat nuance aanbrengen in het imago dat ze hebben en hun telefoon vaker aan de kant leggen.

De boomers, Gen X, millennials, Gen Z, Gen Alpha en anno 2025 voegen we dus ook Gen Beta aan dit rijtje toe. Iedere generatie wordt gevormd door de manier waarop zij opgroeien.

Onderzoek Snapchat naar Gen Z

Snapchat, het veelgebruikte social media-platform van Gen Z, liet door Mortar Research onderzoek uitvoeren onder een groep Gen Z’ers tussen 16 en 28 jaar. Daarin werd de deelnemers gevraagd naar hun sociale media-gebruik, veel gehoorde uitspraken en hun mening over online content.

🧑‍🤝‍🧑 Wie zijn Gen Z? Generatie Z is geboren tussen eind jaren ’90 en 2012. Gen Z’ers groeiden op met technologie en kennen geen wereld zonder internet, smartphones, social media en spenderen veel tijd online. Maar deze groep maakte ook in hun jonge jaren allerlei crisissen en wereldproblematiek mee. Zoals klimaatproblematiek, lockdowns door de coronacrisis, oorlogen, de woningcrisis en economische onzekerheid. Eerder schreven we over een ‘Gen Z’-onderzoeker die verkondigde dat deze generatie behoorlijk beschermd werd opgevoed en niet meer mag falen. Daardoor voelen veel Gen Z’ers zich volgens hem gestrest en opgebrand.

Vooroordelen over Gen Z’ers

Aan de deelnemers van het Snapchat-onderzoek werd onder meer gevraagd hoe andere generaties over Gen Z denken. Zo horen de jongeren een aantal zaken zeer regelmatig:

‘Te verknocht aan hun telefoon’

‘Geen geduld hebben en alles direct willen’

‘Gen Z is lui en wil niet werken’

‘Gen Z is extreem woke en snel beledigd’

Gen Z wil geen baas hebben en liever zelfstandig werken’

‘Bij Gen Z moet alles alleen maar leuk zijn’

‘De nieuwste generatie heeft geen echte vriendschappen en is alleen maar bezig met oppervlakkige online connecties’.

Nuance

Maar daar willen de Gen Z’ers zelf wat meer nuance in aanbrengen. De Gen Z’ers die aan het onderzoek meewerkten, stellen bijvoorbeeld dat ze in plaats van oppervlakkige of gepolijste gesprekken of (online) content, op zoek zijn naar oprechte verhalen en transparantie.

Wel geeft ruim twee op de drie Gen Z’ers aan dat ze constant verbonden zijn via hun telefoon. Drie vierde beaamt dat hun online én offline sociale leven door elkaar heen lopen. En 44 procent geeft aan dat ze hun digitale leven zien als hun verlengstuk van wie ze offline zijn.

Minder tijd spenderen op de telefoon

Overigens legt ook een grote groep (70 procent) regelmatig hun telefoon even aan de kant legt en doet een stap terug om letterlijk uit te loggen en bewust om te gaan met hun offline tijd. Deze generatie is juíst ook bezig met de invloed van hun schermtijd en telefoongebruik. Zo geeft 62 procent aan dat ze bewust letten op de hoeveelheid tijd die ze bezig zijn met hun telefoon en apps.

Dat minder online zijn, komt niet uit de lucht vallen. Zo zijn de laatste tijd de zogenoemde dumbphones, oftewel de oude toestellen van Nokia of Moterola, weer in trek. Eerder schreef Metro al over de opmars van telefoons zonder internet en social media.

Bewustwording

Expert Renee van den Oetelaar legt aan De Telegraaf uit dat hij deze beweging begrijpt. „We staan niet aan het begin van een fase, maar van een fundamentele shift. Deze generatie verlangt naar en schreeuwt soms zelfs om offline ruimte. Vooral jongeren zijn zich, sinds sociale media is ontploft, steeds bewuster. Het woord ’overprikkeld’, is een soort normaal gevoel geworden, terwijl dat niet normaal is. Het continu in contact staan met elkaar, algoritmes die je laten doemscrollen, het eindeloos vergelijken via influencers: het leidt tot structurele overstimulatie van het brein. En precies dát is hoe sociale media op dit moment geconsumeerd wordt.”

