Cyberexperts waarschuwen voor de gevaren van het gebruik van Apple AirPlay

Gebruik jij graag Apple AirPlay? Dan kan het geen kwaad om de laatste software-update snel uit te voeren óf AirPlay uit te zetten. Onderzoekers van het cybersecuritybedrijf Oligo Security hebben namelijk flink wat kwetsbaarheden in AirPlay ontdekt die de kans op hacken vergroten.

Met Apple AirPlay kun je content van je iPhone, iPad en iMac streamen naar een ander apparaat. Als je bijvoorbeeld je favoriete serie aan het kijken bent op je telefoon en je wilt overschakelen naar een groter scherm, dan klik je op het AirPlay-logo, selecteer je je televisie en gaat de serie verder op je grote scherm. Dit kun je niet alleen met beeld doen, maar ook bijvoorbeeld als je muziek luistert op je telefoon en wil overschakelen naar een speaker in je kamer.

Wat kunnen cybercriminelen ermee doen?

Volgens Oligo kunnen cybercriminelen misbruik maken van AirPlay-bugs om schadelijke codes uit te voeren, je persoonlijke gegevens te stelen, je apparaten te laten crashen en je gesprekken af te luisteren. Deze kwetsbaarheden zijn ook al bij Apple gemeld, die hierna een software-update heeft uitgevoerd voor iPhones, iPads, Macs en Apple Vision Pro-apparaten om de bugs te verhelpen. Volgens Apple kunnen de hackers alleen schade aanrichten als ze zich op hetzelfde wifi-netwerk bevinden als het apparaat waarop ze zich richten.

Toch schat Oligo dat momenteel tientallen miljoenen apparaten gevaar lopen. “Omdat AirPlay door zoveel apparaten wordt ondersteund, zal het jaren duren voordat alle apparaten gepatcht zijn. Misschien worden ze wel nooit allemaal gepatcht. En dat komt dus allemaal door kwetsbaarheden in een stukje software die alles beïnvloedt. Als je je apparaten niet bijwerkt, is de kans dus groot dat ze gehackt zullen worden”, aldus Gal Elbaz, medeoprichter van Oligo.

Trouwens, laad jij je iPhone ‘s nachts op? Er is een reden waarom je dat beter niet kunt doen.

Zo voorkom je dat je via AirPlay gehackt wordt

Om te voorkomen dat je gehackt wordt, is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat de nieuwste software op al je Apple-apparaten is geïnstalleerd. Ook kun je voor extra gemoedsrust je de AirPlay-functie uitschakelen. Als je AirPlay is ingeschakeld, zendt het voortdurend signalen uit en luistert ook naar signalen op de achtergrond, zelfs als je de functie niet actief gebruikt. Schakel je deze optie uit, dan kan je apparaat dit niet meer doen en zijn er voor hackers ook geen toegangspunten meer om de controle over je apparaat over te nemen. AirPlay uitschakelen werkt als volgt:

Je gaat naar instellingen

Vervolgens klik je op ‘AirPlay en Continuïteit’

Dan klik je op ‘AirPlay’ en vink je ‘nooit’ aan









