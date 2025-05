Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wat gebeurt er nu precies als je cookies accepteert? Cyber-experts scheppen duidelijkheid

Bezoek een willekeurige website en je treft ze: cookies. Maar wat betekenen die cookies nu eigenlijk? En wat gebeurt er als je ze wel of niet accepteert? Twee cyber-experts leggen het uit.

Het internet is nogal geëvolueerd. En helaas maakt dat ook de weg vrij voor minder fraaie praktijken en moeten we daarom iets waakzamer zijn op onze privacy. Zo schreef Metro eerder ook over het ‘vrije’ datagebruik van de de Chinese app Temu, de intrede van infostealers die privégegevens ‘pikken’ en dat steeds meer mensen tegenwoordig kunnen hacken.

Cookies op website

Het is haast onmogelijk om het internet te gebruiken, zonder dat je een venster voor cookies tegenkomt. Zodra je een website benadert, krijg je meestal de opties of je ‘alle cookies wil accepteren’, ‘alleen de vereiste cookies wilt accepteren’ of eventueel ‘instellingen wilt wijzigen’.

Aangezien het doorlezen van de cookie-voorwaarden niet je grootste prioriteit is als je een website bezoekt, ben je geneigd de accepteren-knop snel in te drukken. Maar wat accepteer je dan? En waarom wordt er continu naar gevraagd?

Wat zijn cookies?

David Cook, docent computer- en beveiligingswetenschappen, en Ahmed Ibrahim, hoofddocent informatica en beveiliging van de Australische Edith Cowan University, leggen meer uit over cookies, aan The Conversation.

Cookies zijn kleine bestanden die webpagina’s op jouw apparaat opslaan. Ze bevatten informatie die bedoeld is om de gebruikerservaring te verbeteren, met name voor veelbezochte websites. Zoals het onthouden van jouw login of je voorkeuren op de website die je gebruikt. Maar ook bij online winkelen kunnen winkelketens je bijvoorbeeld suggesties geven gebaseerd op jouw zoekgeschiedenis én adverteerders kunnen door middel van cookies net zozeer jouw zoekgedrag analyseren en gepersonaliseerde advertenties laten zien.

Er zijn nogal wat verschillende type cookies, leggen de cyberkenners uit. Er zijn bijvoorbeeld:

Sessie cookies: deze worden slechts tijdelijk aangemaakt. Zodra de browsersessie een bepaalde tijd inactief is of wordt afgesloten, worden deze cookies automatisch verwijderd.

deze worden slechts tijdelijk aangemaakt. Zodra de browsersessie een bepaalde tijd inactief is of wordt afgesloten, worden deze cookies automatisch verwijderd. Persistente/blijvende cookies: deze worden langer bewaard en kunnen jou identificeren. Ze slaan bijvoorbeeld je inloggegevens op, zodat je snel toegang hebt tot je e-mail. De vervaldatum varieert van dagen tot jaren.

‘Niet-essentiële cookies’

De essentiële cookies, die vaak niet te weigeren zijn, zijn bedoeld om een website te laten functioneren. Zonder deze cookies kan bijvoorbeeld een online winkelwagentje niet werken. Maar er zijn ook nog ‘niet-essentiële cookies’. Ook daarvan zijn drie soorten:

Functionele cookies: zijn gerelateerd aan het personaliseren van je browse-ervaring (zoals taal- of regioselectie).

zijn gerelateerd aan het personaliseren van je browse-ervaring (zoals taal- of regioselectie). Analytische cookies: die statistische informatie verstrekken over hoe bezoekers de website gebruiken.

die statistische informatie verstrekken over hoe bezoekers de website gebruiken. Advertentie cookies: die informatie bijhouden om een ​​profiel van jou op te bouwen en gerichte advertenties te tonen.

Cyber-experts over cookies die gedeeld worden

Advertentiecookies zijn meestal afkomstig van derden, die jouw browse-activiteiten willen volgen. Dat derden hier toegang tot hebben, betekent dat de cookie toegankelijk is en gedeeld kan worden via platforms en domeinen die niet de website zijn die je hebt bezocht.

Google Ads kan bijvoorbeeld jouw online gedrag niet alleen op meerdere websites, maar ook op meerdere apparaten volgen. Dit komt doordat je mogelijk Google-diensten zoals Google Zoeken of YouTube gebruikt terwijl je bent ingelogd met je Google-account op deze apparaten, aldus de cyberkenners.

Wel of niet accepteren?

Maar nu de hamvraag: moet je die cookies nu wel of niet accepteren? Hoewel Cook en Ibrahim de keuze aan jou laten, benadrukken zij: „Wanneer je op ‘Alles accepteren’ klikt, stemt je ermee in dat de website alle soorten cookies en trackers gebruikt en opslaat.”

Kies je voor ‘weigeren’ of negeer je de bannen, dan worden alle cookies geweigerd, behalve de cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit van de website. „Je verliest geen toegang tot basisfuncties, maar gepersonaliseerde functies en content van derden ontbreken.”

Overigens kun je altijd je voorkeur aanpassen in cookie-instellingen of het cookiebeleid.

Privacywetgeving

De privacywet die binnen de Europese Unie geldt, ook wel bekend als AVG ((Algemene Verordening Gegevensbescherming), hanteert strikte regels voor online verwerking van persoonsgegevens. Daarom wordt er wat betreft cookies zo vaak gevraagd om jouw toestemming. Deze richtlijnen gelden wanneer cookies gebruikt worden om gebruikers te identificeren en het dus om persoonlijke data gaat.

Gebruikers moeten toestemming geven voor cookies, behalve de essentiële.

Gebruikers moeten duidelijke informatie krijgen over welke gegevens de cookie behoudt.

De toestemming moet worden opgeslagen en gedocumenteerd.

Gebruikers moeten de dienst nog steeds kunnen gebruiken, zelfs als ze geen toestemming willen geven voor bepaalde cookies.

Gebruikers moeten hun toestemming eenvoudig kunnen intrekken.

Schone lei

Maar omdat deze cookie-vensters met regelmaat op je scherm verschijnen, zijn we toch geneigd om zonder na te denken deze te accepteren.

Al leggen Cook en Ibrahim uit dat er ook programma’s zijn die jouw privacy bewaken. Daarmee geeft de browser privacyvoorkeuren aan de websites door, in plaats van dat je op iedere website expliciete keuzes moet maken.

Maar ben je bang dat je per ongeluk toestemming heb gegeven, terwijl je dat eigenlijk niet wilt? Dan kun je in je browser-instellingen een optie vinden om cookies te verwijderen en weer met een schone lei te beginnen. Dit betekent wel dat je op alle ingelogde platformen en accounts wordt afgemeld.

Reacties