Deze app zou effectief zijn tegen depressie

Wat als je mentale gezondheid al zou kunnen verbeteren met een paar tikken op je telefoon? Geen magische belofte, maar een nuchtere conclusie uit een Amerikaanse studie: de app Moodivate laat verrassende resultaten zien bij mensen met serieuze depressieve klachten. En dat is geen kleine doelgroep.

De app is getest bij mensen met langdurige depressieve symptomen. Geen tijdelijke neerslachtigheid dus, maar patiënten die al lang bekend zijn met depressie. Een groot deel van de deelnemers gebruikte al meer dan vier jaar antidepressiva. Toch bleven de klachten in veel gevallen bestaan.

Opvallend effectief tegen depressie

Juist in die groep bleek Moodivate opvallend effectief. In vergelijking met mensen die alleen reguliere zorg kregen, boekten app-gebruikers twee tot drie keer zoveel vooruitgang. Bij een derde van hen verdwenen de klachten zelfs helemaal.

Dat verraste ook onderzoeker en ontwikkelaar Jennifer Dahne, die stelt dat deze mensen vaak al van alles hadden geprobeerd om hun depressie te verbeteren. Dat juist zo’n laagdrempelige tool hen helpt, is veelbelovend.

De kracht van kleine stappen

Hoe werkt de app precies? Moodivate maakt gebruik van een techniek die gedragsactivatie heet. Deze techniek draait om het doorbreken van passiviteit: mensen worden aangemoedigd om activiteiten te plannen die ze belangrijk of prettig vinden. Denk aan een wandeling maken, iemand bellen of weer beginnen aan een oude hobby.

Gebruikers stellen zelf hun doelen, houden hun stemming bij en krijgen suggesties als de inspiratie ontbreekt. Badges en beloningen maken het net wat speelser zonder dat het kinderachtig wordt. Vooral in de eerste maand waren de effecten sterk: deelnemers gebruikten de app intensief en voelden zich beter. Na twaalf weken bleken veel van die verbeteringen blijvend, ook als het gebruik van de app afnam.

Geen wondermiddel

Volgens Dahne is Moodivate geen wondermiddel, maar een waardevolle aanvulling op bestaande behandelingen. De app kan bijvoorbeeld ondersteunen bij huiswerkopdrachten van de psycholoog, zoals stemming bijhouden of het plannen van dagelijkse activiteiten. En voor mensen die niet wekelijks voor hun depressie naar therapie kunnen, door geld, tijd of wachtlijsten, biedt de app structuur en houvast in de tussentijd.

De app werd getest in huisartsenpraktijken in de Verenigde Staten. Of het in Nederland net zo effectief is, moet vervolgonderzoek uitwijzen. Vooralsnog is Moodivate alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, maar de makers willen de app ook in andere landen toegankelijk maken. Er zijn zelfs plannen voor aangepaste versies, bijvoorbeeld voor mensen met chronische ziektes of kanker.

Apps om je gezondheid aan te pakken worden steeds populairder. Eerder schreef Metro al over een app die je kan helpen bij het verminderen van tinnitusklachten, en ontwikkelden onderzoekers een game om autisme bij kinderen sneller te diagnosticeren.

