Met deze tips maak je je internet nog sneller

Er zijn weinig dingen frustrerender dan traag internet. Gelukkig zijn er snelle oplossingen waardoor je weer op volle snelheid kunt surfen. Het mooie is dat ze ook nog eens heel simpel zijn en dat je er geen nieuw internetabonnement voor nodig hebt.

Bij snel internet kijken we vooral naar de abonnementen van de kabelmaatschappijen, maar er zijn ook zaken die je zelf kunt doen om op volle snelheid door het web te razen.

Check je modem/router voor sneller internet

Als eerste is het goed om naar je modem te kijken. Vaak gebruiken we draadloos internet, dus het is belangrijk dat het apparaat een goed signaal uitzendt. Door je modem hoger te zetten en op een open plek te plaatsen, kunnen die signalen makkelijker worden uitgezonden. Heb je een huis met meerdere verdiepingen? Dan is juist de tweede verdieping vaak het beste. Haal je modem dus nu uit de berging!

Het kan ook zijn dat andere apparaten je modem verstoren. Apparaten zoals babyfoons, draadloze telefoons en de router van je buren kunnen invloed hebben op je verbinding, omdat ze bijna op dezelfde frequentie zitten. Plaats je modem dan ook zo ver mogelijk van dit soort apparaten om stabiel, sneller internet te krijgen.

Op routers en modems zitten vaak antennes. Als je deze op een strategische manier plaatst, heb je ook meteen een betere dekking. De ideale manier is om één antenne omhoog te zetten en de ander horizontaal voor sneller internet.

Het kan soms ook zijn dat je modem gewoon een reset nodig heeft om alles weer te laten werken. Zet hem dus een aantal minuten uit en start ‘m dan opnieuw op.

Andere mogelijkheden

Maar het is ook goed om te kijken naar de beveiliging van je internet. Als mensen je wifi gebruiken, gaat je snelheid omlaag. Het kan zijn dat je buren stiekem op je netwerk zitten, waardoor je een mindere verbinding hebt.

Waarschijnlijk zit je veel van je tijd in je browser te surfen als je je internet gebruikt. Dit kan ook sneller werken door de beste browser te kiezen. Uit een recente test bleek dat Google Chrome de snelste browser is. Leeg trouwens ook af en toe de cache van je browser, dat zorgt ook voor meer snelheid. En een laatste tip: je hoeft echt niet honderd tabbladen open te laten. Verminder ze en je surft sneller.

