Alles wat je wil weten over de Nintendo Switch 2

Nintendo heeft zijn nieuwste console gepresenteerd: de Nintendo Switch 2. WANT-hoofdredacteur Jeroen Kraak beantwoordt vijf belangrijke vragen over de nieuwe console.

De eerste Nintendo Switch dateert alweer van 3 maart 2017. Het is veruit de populairste spelcomputer van dit moment, maar helaas wel flink verouderd. Hoog tijd voor een nieuwe, en die komt er in de vorm van de Nintendo Switch 2. Maar wat kun je met de nieuwe spelcomputer, wanneer komt die uit en hoeveel kost die? Tijd om die vragen te beantwoorden.

Wat is er nieuw aan de Nintendo Switch 2?

De Nintendo Switch 2 is een flinke sprong vooruit ten opzichte van de eerste versie. Zo is het scherm van de spelcomputer groter en van betere kwaliteit. Sluit je ‘m aan op de televisie, dan kun je zelfs in 4K gamen, waardoor het beeld veel scherper is.

Iets anders wat groter is, zijn de knoppen aan de zijkant op de zogenoemde Joy-Cons (controllers). Hierdoor is het apparaat makkelijker te bedienen. Deze kun je nu ook als muis gebruiken, waardoor je op andere manieren spellen kunt spelen. Nieuwe games zullen deze technieken dan ook gaan gebruiken.

Welke games komen naar de Nintendo Switch 2?

Nintendo heeft een aantal spellen voor de Switch 2 uit de doeken gedaan. Ten eerste zijn er spellen die door Nintendo zelf zijn gemaakt. De belangrijkste titel hiervan is Mario Kart World. Met dit spel kun je racen tegen je vrienden in een open wereld. Je bent dus niet beperkt tot circuits.

Daarnaast kondigde Nintendo ook Donkey Kong: Bananza aan. In dit spel ga je op avontuur met de bekende aap. Dit spel komt pas op 17 juli uit. Als laatste liet het ook Kirby Air Drivers zien, een spel waarin je samen met het roze wezentje en zijn vrienden racet.

Ook verschillende andere ontwikkelaars maken spellen voor de Nintendo Switch 2. Zo komen bekende titels die al langer uit zijn, naar de nieuwe spelcomputer. Denk hierbij aan Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 en Elden Ring.

Kan ik games met anderen spelen?

Dat kan zeker. Nintendo heeft daarvoor zelfs een aantal nieuwe functies toegevoegd. Een voorbeeld daarvan is de camera. Deze zet je naast de Switch 2 en kun je gebruiken om samen te spelen. Als je vrienden ergens anders zijn, kan hij je filmen en dat beeld onderaan het scherm tonen. Bovendien zit er ook een microfoon in het apparaat. Zo zie je hoe je vrienden reageren en kun je ondertussen met ze praten.

Wat kost de Nintendo Switch 2 en wanneer komt die uit?

De Nintendo Switch 2 is zeker niet goedkoop. De nieuwste console kost 469,99 euro. Dit is zonder de camera die werd getoond tijdens de presentatie. Voor deze ben je 59,99 euro extra kwijt. Ook is het mogelijk om een aparte controller te kopen die wat traditioneler is dan de Joy-Cons. Daarvoor is nog geen prijs bekend.

Vanaf 8 april kun je de nieuwe Nintendo Switch bestellen, waarna die vanaf 5 juni geleverd wordt. Je kan hem kopen bij bekende winkels zoals MediaMarkt, Bol en Coolblue.

Moet je nu voor een PlayStation 5, Xbox Series X of de Nintendo Switch 2 gaan?

Met de komst van de Nintendo Switch 2 zijn er drie grote spelcomputers waar je uit kunt kiezen. Toch is de Nintendo Switch net wat anders dan de andere twee. De PlayStation 5 en Xbox Series X zijn krachtiger dan de Nintendo Switch 2, maar hebben ongeveer dezelfde prijs.

De Nintendo Switch 2 heeft nog steeds iets unieks: hij is hybride. Je kunt hem overal mee naartoe nemen, maar het is ook mogelijk om op je televisie te spelen. Ideaal als je veel reistijd hebt of hem mee wilt nemen op vakantie, bijvoorbeeld in het vliegtuig.

Daarnaast heeft Nintendo nog iets anders unieks: zijn games. Het bedrijf maakt spellen die je nergens anders speelt en die ontzettend goed zijn qua kwaliteit. Bovendien is het de spelcomputer die geschikt is voor de hele familie.

Wil je echt het beste beeld op je televisie en de meest vloeiende games spelen? Dan ga je voor de PlayStation 5 of Xbox Series X. Wil je liever een console voor de familie die je overal mee naartoe kunt nemen? Dan is de Nintendo Switch 2 er voor jou.

