Stappen WhatsApp-gebruikers massaal over naar apps als Signal?

Het beeld is dat Nederlanders massaal WhatsApp van hun telefoon verwijderen en overstappen naar concurrerende apps als Signal. Maar het lijdend voorwerp zelf, WhatsApp, spreekt dit tegen. Sterker nog: het Amerikaanse bedrijf ziet nog steeds stijgende cijfers.

WhatsApp is al jaren veruit de populairste berichtenapp, maar er klinken meer en meer geluiden over mensen die een switch maken. Door privacykwesties en zorgen over gegevensdeling gaan gebruikers op zoek naar een alternatief, zoals Signal.

De downloadaantallen van Signal zijn niet alleen in ons land gestegen, maar ook in andere Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Finland.

WhatsApp ontkent daling Nederlandse gebruikers

WhatsApp, onderdeel van techconcern Meta Platforms, heeft in Nederlandse media recent meerdere berichten gelezen over een groeiend ongemak over het gebruik van WhatsApp. Hierop wilde topman Will Cathcart op het rondetafelgesprek reageren.

„We zien dat niet terug in onze data”, zei hij over het vermeende massale vertrek van gebruikers, in een digitaal rondetafelgesprek met Nederlandse journalisten.

Waarom mensen WhatsApp willen verlaten

De mediaberichten kwamen nadat Meta-baas Mark Zuckerberg in aanloop naar de inauguratie van president Donald Trump in de Verenigde Staten had besloten om de samenwerking met factcheckers op te schorten.

Meta wil in plaats van onafhankelijke factcheckers een systeem optuigen zoals dat van X, het voormalige Twitter. Na de overname van dat platform door Elon Musk werd een functie geïntroduceerd, die andere gebruikers de mogelijkheid geeft om commentaar te leveren bij mogelijk misleidende berichten op X.

Al sinds WhatsApp in 2021 zijn nieuwe privacyvoorwaarden introduceerde, waarbij bepaalde gebruikersgegevens worden gedeeld met moederbedrijf Meta (voorheen Facebook), is het vertrouwen in de app afgenomen. WhatsApp verzamelt metadata, zoals wie je contacten zijn, hoe vaak je met iemand chat en zelfs informatie over je apparaat en locatie.

📱 Is Signal veiliger dan WhatsApp? Op het gebied van versleuteling maken beide apps gebruik van het Signal-protocol, dat wordt beschouwd als een van de veiligste encryptiemethoden ter wereld. Dit betekent dat berichten en gesprekken bij zowel WhatsApp als Signal volledig versleuteld zijn en alleen door de afzender en ontvanger kunnen worden gelezen. Toch zijn er belangrijke verschillen die ervoor zorgen dat Signal als veiliger wordt beschouwd, volgens VPNGids.nl. Signal slaat back-ups bijvoorbeeld alleen lokaal op en versleutelt deze volledig. Een ander belangrijk aspect is dat Signal volledig open-source is.

‘Geen piek in mensen die app verwijderen’

Cathcart zegt bij WhatsApp alleen maar stijgende gebruikerscijfers te zien, ook in Nederland. Volgens hem telt WhatsApp hier meer dan 10 miljoen gebruikers. Van stevige groei is in Nederland al jaren geen sprake meer, maar WhatsApp heeft ook geen piek gezien in het aantal mensen dat de app van de telefoon verwijdert.

Cathcart greep het gesprek ook aan om te benadrukken dat WhatsApp de gesprekken van gebruikers niet meeleest, maar juist ieders privacy erg belangrijk vindt. De WhatsApp-directeur uitte ook zijn zorgen over eerdere stemmen in Brussel om berichtenverkeer op diensten als WhatsApp te kunnen scannen op vormen van misbruik.

„Ik denk dat iedereen die bijvoorbeeld een berichtendienst vraagt om een achterdeur in te bouwen, het risico loopt een deur te creëren voor vijandige regeringen om binnen te dringen”, zei hij daarover.

