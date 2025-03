Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Telefoon kwijt in huis? Je kunt hem nu vinden dankzij je koelkast

Nooit meer je telefoon kwijt terwijl je eigenlijk je koelkast opent voor een snack? Samsung maakt het mogelijk. De nieuwste AI-gestuurde koelkasten van het techbedrijf kunnen je telefoon laten rinkelen op spraakcommando. Een simpele „Hoi Bixby, zoek mijn telefoon” is genoeg.

Handig, want de slimme assistent herkent de stemmen van verschillende gezinsleden en weet precies welk toestel hij moet laten overgaan.

Multifunctionele koelkast

Samsung presenteerde deze nieuwe functie tijdens een groot evenement in Seoul, waar het zijn nieuwste huishoudelijke apparaten onthulde. De slimme koelkast is onderdeel van Samsungs missie om het ultieme smart home te creëren.

Naast telefoons opsporen, kan het apparaat ook je airco of jaloezieën bedienen. Het systeem checkt realtime het weer en past automatisch instellingen aan. Staat de zon fel te schijnen? Dan gaan de jaloezieën dicht. Wordt het bloedheet? Dan springt de airco alvast aan. Alles om je huis zo comfortabel mogelijk te houden, zonder dat je zelf iets hoeft te doen.

Automatische kooktips

Nog een slimme feature: de koelkast helpt je in de keuken. Via ingebouwde camera’s kun je op je telefoon zien wat er nog in de koelkast ligt, zodat je in de supermarkt niet meer twijfelt of je nog melk hebt.

Daarnaast geeft het apparaat kooktips op basis van je voorraad en stuurt het meldingen als producten bijna over de datum zijn. Handig voor mensen die vaak etenswaren vergeten en daardoor onnodig veel weggooien.

Slimmer huishouden

Samsung zet met deze AI-snufjes in op een steeds slimmer huishouden. De technologie moet het leven makkelijker maken, maar roept ook vragen op. Hoeveel controle wil je eigenlijk aan een koelkast overlaten? En hoever gaat deze ontwikkeling nog? Voorlopig lijkt Samsung vastbesloten om huishoudelijke apparaten steeds slimmer te maken. Of dat nu briljant of een tikje creepy is, mag iedereen zelf bepalen.

