Minder smartphone-meldingen altijd goed voor je? Deze studie betwijfelt het

Het klinkt als dé oplossing voor minder schermtijd en meer rust: zet je smartphone-meldingen uit. Maar een nieuwe studie laat zien dat dit misschien niet zoveel helpt als je denkt.

Sterker nog, het kan je angst om iets te missen (FOMO) juist vergroten. En dat kan op zijn beurt weer niet goed zijn voor je mentale gezondheid.

Uitschakelen meldingen smartphone niet altijd goed

Smartphones: ze zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Gemiddeld besteden mensen ruim vier uur per dag aan hun scherm, en meldingen spelen daarin een grote rol.

Veel experts raden aan om pushmeldingen uit te schakelen om schermtijd te verminderen en digitale stress te verlagen. Logisch, want meldingen trekken direct je aandacht en zorgen ervoor dat je je telefoon vaker checkt. Dit kan je concentratie verstoren en je prestaties negatief beïnvloeden. Toch blijkt uit recent onderzoek dat het uitschakelen van meldingen niet automatisch leidt tot minder telefoongebruik.

Grote FOMO

Onderzoekers volgden een week lang meer dan 200 Android-gebruikers tussen de 18 en 30 jaar. De ene groep schakelde pushmeldingen uit, de andere niet. Wat bleek? Allebei de groepen controleerden hun telefoon even vaak.

Maar wat vooral opvallend was, was dat de groep zonder meldingen een grote angst voelde om iets te missen. En dit had op zijn beurt weer een slechte invloed op de mentale gezondheid van deze groep.

Wel gaven de deelnemers aan dat de bewuster bezig waren met hun telefoongebruik. Hierdoor voelde ze zich meer in controle en dit kan volgens de onderzoekers op langer termijn wel een positieve invloed hebben.

Minder prikkels

Het probleem is dat gewoontes niet in één week veranderen. Gedrag aanpassen kost tijd, vaak zes weken of langer. Daarnaast maakt het uit waar je telefoon ligt: hoe zichtbaarder je mobiel, hoe vaker je eraan denkt.

Wil je dus wel minder digitale prikkels? Zet dan niet alleen je meldingen uit, maar leg je telefoon ook vaker weg en gun jezelf de tijd om een nieuwe gewoonte aan te leren. Alleen dán wordt je smartphone minder dominant in je leven.

