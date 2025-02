Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze wachtwoorden moet je absoluut vermijden volgens cyberexperts (en 4 tips voor een sterk wachtwoord)

In een tijd waarin hackers steeds slimmer worden, is het kiezen van een goed wachtwoord belangrijker dan ooit. Toch gebruiken veel mensen nog steeds wachtwoorden die binnen enkele seconden te kraken zijn met alle gevolgen van dien.

Cyberexperts leggen uit welke wachtwoorden je absoluut moet vermijden, hoe je een écht sterk wachtwoord opstelt en hoe je hackers een stap voor bent.

Slechte wachtwoorden: deze kun je beter niet gebruiken

Elk jaar worden lijstjes gepubliceerd met de meest gebruikte, en dus meest onveilige, wachtwoorden. Staat de jouwe ertussen? Dan wordt het tijd om ‘m te veranderen. Deze zijn namelijk binnen één seconde te raden:

123456 : nog steeds de meest gebruikte nummerreeks ter wereld.

: nog steeds de meest gebruikte nummerreeks ter wereld. wachtwoord : hoe logisch ook, dit is echt een slecht idee.

: hoe logisch ook, dit is echt een slecht idee. qwerty : makkelijk te typen, maar ook makkelijk te raden.

: makkelijk te typen, maar ook makkelijk te raden. abc123: een combinatie van letters en cijfers die hackers als eerste proberen.

Vier gouden regels voor een sterk wachtwoord

Het gebruik van dit soort combinaties is vragen om problemen. Maar hoe maak je dan wél een veilig wachtwoord? Cybersecurity-experts delen hun belangrijkste tips.

1. Gebruik een wachtwoordmanager

Het onthouden van tientallen unieke combinaties is onmogelijk, en opschrijven is een risico. De oplossing? Een wachtwoordmanager.

Deze tool genereert en bewaart lange, complexe wachtwoorden voor al je accounts. Je hoeft alleen nog maar één sterk hoofdwachtwoord te onthouden die je toegang geeft tot deze wachtwoordmanager. Aaron Pritz, CEO van cybersecuritybedrijf Reveal Risk, legt aan HuffPost uit: „Je wachtwoordmanager maakt automatisch een combinatie aan van bijvoorbeeld 32 tekens en bewaart dit veilig in je digitale kluis.”

En wat als zo’n wachtwoordmanager zelf gehackt wordt? Geen paniek. Cyberexpert Maril Vernon benadrukt dat deze bedrijven je hoofdwachtwoord niet opslaan, waardoor een hacker zonder jouw toegangscode alsnog niets met de gestolen gegevens kan.

2. Zet altijd tweestapsverificatie aan

Zelfs een goed wachtwoord kan in verkeerde handen vallen. Daarom is tweestapsverificatie belangrijk. Dit betekent dat je een extra beveiligingsstap toevoegt, zoals een code via sms of een authenticator-app. Voor veel mensen een irritante extra taak, maar laten we eerlijk zijn: gestolen gegevens zijn nóg vervelender.

3. Gebruik nooit dezelfde combinatie voor meerdere accounts

Veel mensen gebruiken hetzelfde wachtwoord voor verschillende websites, maar dat is een groot risico. „Als één website wordt gehackt, kunnen criminelen je inloggegevens verkopen en proberen of ze ook werken op andere sites”, waarschuwen experts.

Denk je slim te zijn door steeds een cijfertje toe te voegen aan je oude wachtwoord? Vergeet het maar. Hackers herkennen patronen en proberen varianten uit. Gebruik dus altijd unieke combinaties.

4. Kies voor lange wachtzinnen in plaats van moeilijke combinaties

Veel mensen denken dat een wachtwoord met ingewikkelde tekens veiliger is, maar lengte is eigenlijk belangrijker. Cyberexperts raden wachtzinnen aan: een reeks willekeurige woorden die samen een lange en sterke combinatie vormen. Kies bijvoorbeeld voor een zin uit je favoriete nummer en voeg tekens en cijfers toe om het complexer te maken.

Lengte is dus alles. Een cyberbeveiligingsbedrijf berekende dat een 7-karakters lang wachtwoord met cijfers en hoofdletters in slechts twee seconden te hacken is. Maar 12-karakters lang? Daar zou een hacker zes jaar over doen.

Idealiter is een wachtwoord minimaal 16 tekens lang, waar sommige experts zelfs kiezen voor wachtwoorden van meer dan 40 tekens. Bij deze lengte zou het zelfs de meest geavanceerde AI honderden jaren kosten om wachtwoorden te kraken.

