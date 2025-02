Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlandse app Freequency helpt mensen met tinnitus: ‘Alsof het geluid naar de achtergrond verdwijnt’

Een constante piep of ruis in je oor die nooit verdwijnt. Voor ruim 2 miljoen Nederlanders is tinnitus een dagelijkse strijd. Hoewel er op het moment geen genezing mogelijk is, zoekt men wereldwijd naar manieren om de klachten draaglijker te maken.

Nu komt een Nederlandse innovatie in beeld: de app Freequency, die gamification inzet om tinnitus te verzachten.

Wat is tinnitus en hoe krijg je het?

Tinnitus is een aandoening waarbij iemand een constante piep, ruis of brom in zijn hoofd hoort zonder dat er een externe geluidsbron is. Dit kan ontstaan door blootstelling aan harde geluiden, ouderdom, stress of zelfs bepaalde medicatie. Ook gehoorbeschadiging door concerten, festivals of zelfs ongelukken is een veelvoorkomende oorzaak.

Preventie is lastig, maar oordoppen dragen in luide omgevingen, het vermijden van stress en het beperken van blootstelling aan harde geluiden kunnen helpen om de kans op tinnitus te verkleinen.

Therapie helpt vaak niet

Er is nog geen medicijn tegen tinnitus en veel behandelingen slaan niet aan. Sommige mensen proberen cognitieve gedragstherapie of geluidstherapie, maar het effect verschilt per persoon. Veel patiënten raken gefrustreerd omdat er weinig opties zijn en de wachtlijsten voor behandeling lang kunnen zijn.

Freequency helpt in strijd tegen tinnitus

De app Freequency, ontwikkeld door gamification-experts van Hulan en manueel therapeut Teun Loverbos, biedt een nieuwe aanpak. De app is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat een link legt tussen tinnitus en fantoompijn. Daar wordt spiegeltherapie gebruikt om pijn te verminderen, en dat principe past Freequency ook toe.

Hoe werkt het? Via Augmented Reality en Spatial Audio plaatst de app het geluid van tinnitus in een virtuele ruimte, bijvoorbeeld als een vogeltje in een kooi. De gebruiker moet draaien naar het geluid, de kooi aanraken en het vogeltje laten wegvliegen. Dit helpt het brein om het geluid als minder storend te ervaren.

Honderd dagen, tien minuten per dag

De training duurt honderd dagen, waarin gebruikers dagelijks tien minuten spelen. De app moedigt hen aan door voortgang bij te houden, dagelijkse berichten te sturen en beloningen te geven voor consistente deelname.

De tinnitus verdwijnt niet, maar de gebruiker leert er beter mee om te gaan. „Het geluid van oorsuizen triggert mensen of maakt ze bang, waardoor het juist erger wordt”, legt innovatiespecialist Sophie Asveld aan Dutch Health Hub uit. „Ze gaan het proberen weg te halen door tegengeluiden of harde muziek. Dat kan stress geven. Als ze zich aan het geluid gaan ergeren, wordt het harder en dat verergert de stress weer. Ze komen zo in een vicieuze cirkel die we via gamification proberen te doorbreken.”

Werkt het echt?

De eerste resultaten zijn positief: 30 procent van de gebruikers die vier weken lang dagelijks oefenen, merkt een aanzienlijke afname van hun klachten. Inmiddels heeft de app meer dan 800 gebruikers. Toch is er nog werk aan de winkel. De app draait nu alleen op iPhones en wordt gefinancierd door abonnementen. Gesprekken met zorgverzekeraars lopen, maar financiering voor wetenschappelijk onderzoek blijft een struikelblok.

Voor tinnituspatiënten die op zoek zijn naar verlichting, kan Freequency een veelbelovende nieuwe optie zijn. Spelenderwijs leren leven met het geluid, dat klinkt als een stap in de goede richting.

