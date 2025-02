Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ondanks taalbarrière toch kletsen: WhatApp maakt vertaalfunctie die in realtime werkt

Goed nieuws voor iedereen die weleens vastloopt in een gesprek door een taalbarrière: WhatsApp werkt aan een nieuwe vertaalfunctie waarmee je berichten direct kunt vertalen. Zo kun je gewoon in je eigen taal appen, ook als de ander jouw taal niet begrijpt.

En het mooiste? Dit gebeurt volledig op je eigen telefoon, zonder dat je data naar externe servers wordt gestuurd.

Automatische taalherkenning

In een aankomende update krijgt WhatsApp automatische taalherkenning. Dit betekent dat je niet handmatig hoeft in te stellen welke taal vertaald moet worden, de app detecteert dit zelf. Hierdoor worden vertalingen nog sneller en makkelijker, vooral in groepschats en community’s waar verschillende talen door elkaar worden gebruikt.

Om deze functie te gebruiken, moet je een taalpakket downloaden. Dit zorgt ervoor dat de vertaling offline gebeurt, zonder dat je internetverbinding nodig hebt. Hierdoor blijven je gesprekken volledig privé en blijft de bekende end-to-end encryptie van WhatsApp intact.

Wereldwijde communicatie

Voorheen moest je zelf aangeven in welke taal een bericht stond voordat je het kon vertalen, of zelfs gebruik maken van externe apps om berichten in een andere taal te begrijpen. Met de nieuwe update maakt WhatsApp dit proces volledig automatisch. Dat betekent minder gedoe en een soepelere communicatie met vrienden, familie en collega’s over de hele wereld.

De taalpakketten kunnen bovendien op elk moment worden verwijderd of opnieuw gedownload via de opslaginstellingen van WhatsApp. Zo hou je zelf de controle over welke talen beschikbaar zijn op je telefoon.

Wanneer kun je deze functie verwachten?

De vertaalfunctie is nog in ontwikkeling en zal in een toekomstige update worden uitgerold samen met een functie waarbij je je social media kanalen kunt toevoegen aan je profiel. Wanneer precies? Dat is nog niet bekend, maar WhatsApp blijft de functie verder testen en verbeteren.

