Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Maandelijks een stiekeme gluurder veroordeeld: ‘Camera’s kosten paar tientjes’

Douchen in de sportschool, je badkleding aan trekken in het zwembad of naar het toilet in je vakantieverblijf. Dat zijn momenten waarop je geen pottenkijkers wenst. Toch komt het regelmatig voor dat gluurders met een verborgen camera meekijken op privé-momenten. Dat blijkt uit een onderzoek van Het Misdaadbureau.

Gemiddeld wordt er elke maand een gluurder veroordeeld, meldde het radioprogramma Het Misdaadbureau gisteravond. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. In 2024 werden ongeveer 15 mensen veroordeeld vanwege het maken van afbeeldingen, zonder dat de betrokken persoon dat wist. Volgens Het Misdaadbureau zijn de cijfers van veroordeelde stiekeme gluurders wel gedaald. In de jaren ervoor ging het om gemiddeld twee veroordelingen per maand.

Kant- en klaar te koop

De verborgen camera’s worden op allerlei manieren verwerkt. Volgens IT- en privacy-expert Brenno de Winter is het niet zo moeilijk om aan dergelijk materiaal te komen, legt hij uit in Het Misdaadbureau. „Dat is gewoon kant- en klaar te koop, en dan praat je over een paar tientjes.” Het is ook moeilijk om de camera’s te achterhalen. „De camera zelf is zo klein, de meeste mensen zal dat niet opvallen. Als in een rookmelder een camera zit, dan moet je heel goed kijken wil je dat doorhebben.”

Ook kunnen ze bijvoorbeeld verstopt zitten in stopcontacten, bloempotten of tissuedozen. „Naarmate ze kleiner worden, wordt het steeds moeilijker om in de gaten te hebben dat je in de gaten gehouden wordt”, zegt De Winter. In het artikel van Metro over deze TikTokker is te lezen hoe je deze camera’s kunt ontdekken.

Gluurder tast veiligheidsgevoel aan

De impact op slachtoffers is groot, blijkt uit een reactie van Slachtofferhulp aan Het Misdaadbureau. ,,Zij zeggen wat voor aantasting het is voor je veiligheidsgevoel. Zeker omdat het vaak op plekken gebeurd waar je je thuis voelt.”

Volgens Wineke Smid, psycholoog en onderzoeker bij de Van der Hoeven Kliniek, hebben zowel mannen als vrouwen de fantasie om anderen te begluren, vertelt ze in Het Misdaadbureau. „Maar zodra je gaat vragen of ze het daadwerkelijk doen dan vallen de vrouwen helemaal weg. Er lijkt wel interesse te zijn, maar ze doen het gewoon niet. De meerderheid van onze patiënten die overgaan tot delictgedrag zijn meestal mannen”, zegt ze.

Vaak gaat voyeurisme gepaard met andere vormen van wonderlijke seksuele interesses (parafilie), zegt Smid. „Als je er één hebt, wordt de kans groter dat je er nog één hebt.” De stoornis die het meest voorkomt in combinatie bij parafilie, is dysthyme, zegt ze. „Dat is een langdurige lichte depressie. Dat zijn mensen die vlak zijn en weinig voelen. Als je dan weinig voelt is dat stiekem gluren naar de buurmeisjes wel net datgene waardoor je je wat beter voelt.”

Vorige Volgende

Reacties