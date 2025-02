Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je iPhone in het water laten vallen? Leg hem juist niet in rijst, zegt Apple

Het gebeurt iedereen weleens: je (dure) telefoon in het water laten vallen. Veel mensen grijpen direct naar een bak ongekookte rijst om hun doorweekte toestel te redden. Deze ‘wondermethode’ wordt al jaren als dé oplossing gezien, maar Apple raadt het nu officieel af voor een iPhone..

Sterker nog: het kan je telefoon juist beschadigen.

Waarom rijst géén goed idee is

Het idee achter de rijstmethode is simpel: rijst trekt vocht aan en zou je telefoon dus kunnen helpen drogen. Klinkt logisch, toch? Maar volgens Apple werkt het niet zoals je zou hopen. Kleine rijstdeeltjes en zetmeel kunnen in de oplaadpoort of andere openingen terechtkomen, waardoor knopjes vastlopen en de telefoon mogelijk slechter functioneert.

Daarnaast verspreiden sommige rijstsoorten stofdeeltjes, die zich kunnen mengen met het vocht in je toestel en zo extra schade kunnen veroorzaken. En ook het gebruik van een föhn, perslucht of wattenstaafjes om je iPhone te drogen, wordt sterk afgeraden. Dit kan ervoor zorgen dat het water dieper in je toestel wordt geblazen in plaats van eruit.

Stappenplan Apple voor je iPhone

Gelukkig geeft Apple een duidelijk stappenplan om je telefoon op een veilige manier te laten drogen. Volg deze stappen als je toestel nat is geworden:

Schud voorzichtig het water eruit. Houd je telefoon met de connector naar beneden gericht en tik er zachtjes tegenaan om overtollige vloeistof te verwijderen. Laat je toestel drogen op een droge plek. Leg je telefoon neer in een ruimte met wat luchtstroom, bijvoorbeeld bij een open raam. Niet op de verwarming of in de zon. Geduld is een schone zaak. Wacht minstens 30 minuten voordat je probeert je iPhone op te laden. Nog steeds een waarschuwing? Als je iPhone na een halfuur aangeeft dat er nog vocht in de connector zit, leg ‘m dan opnieuw weg en laat ‘m tot 24 uur drogen. Tijdens deze tijd kun je af en toe proberen een accessoire aan te sluiten om te checken of hij alweer werkt. Laadt hij nog steeds niet op? Koppel de kabel los van de adapter, haal de adapter (indien mogelijk) uit het stopcontact en sluit alles opnieuw aan.

Let op: dit stappenplan geldt specifiek voor iPhones. Heb je een Android? Dan kunnen de droogtips per merk verschillen. Check dus altijd de handleiding van je toestel of de website van de fabrikant voor het beste advies.

