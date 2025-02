Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo komt het over als je (veel) punten gebruikt via de app

Zet jij weleens achter elk woord een punt in appjes? Op papier lijkt daar misschien niets mis mee, maar uit een nieuw onderzoek blijkt dat punten flinke emotionele lading kunnen toevoegen aan het bericht. Ook als je ze niet na elk woord gebruikt, maar ‘gewoon’ aan het einde van een zin.

Stel je voor: je krijgt een appje met de vraag of je nu boodschappen wil doen. Maar in plaats van dat het appje geformuleerd is als ‘doe nu boodschappen’, is het geformuleerd als ‘doe. nu. boodschappen’. Dat komt ineens veel dwingender over, toch? Moet de boodschappen nú in huis zijn? Is de afzender geïrriteerd? Of gewoon heel serieus over de boodschappen?

Achter elk woord een punt in appjes

In een nieuwe studie, gepubliceerd in Frontiers in Psychology, bekeken onderzoekers twee opvallende ‘textisms’ (SMS-afkortingen). Studenten kregen appjes te zien en moesten inschatten hoe gefrustreerd de afzender was.

In het eerste voorbeeld was de zin ‘koop nu melk’ geformuleerd met een punt tussen elk woord, dus: ‘koop. nu. melk’. In het andere voorbeeld werd de zin opgesplitst in drie verschillende appjes.

„Mensen lezen het alsof er pauzes vallen, alsof iemand nadrukkelijk iets zegt”, legt hoofdonderzoeker Celia Klin uit. „Het lijkt een manier om de dramatische pauzes uit spraak na te bootsen.”

Jongeren hebben moeite met punten

Over het algemeen hebben we tijdens het appen meer moeite met punten, dan bijvoorbeeld in e-mails of brieven. Zo bleek uit een onderzoek uit 2016 dat jongeren (geboren na 1995) een punt in appjes soms zelfs agressief vinden overkomen.

„Als je een sms verstuurt zonder punt, is het al duidelijk dat je een bericht hebt beëindigd. Dus als je die extra markering toevoegt voor het beëindigen van een zin, geven jongeren daar vaak een negatievere connotatie aan”, legde onderzoekster Lauren Fonteyn van de Universiteit Leiden uit aan het AD.

Klin voegt toe: „Berichten die eindigen op een punt worden eerder geassocieerd met een meer dalende, vlakkere intonatie dan berichten die geen punt aan het einde bevatten. Als mensen praten, brengen ze gemakkelijk sociale en emotionele informatie over met hun blik, gezichtsuitdrukkingen, toon, pauzes, enzovoort”, aldus Klin. „Mensen kunnen deze mechanismen natuurlijk niet gebruiken wanneer ze sms’en. Het is dus logisch dat sms-gebruikers vertrouwen op wat ze te zien krijgen in het bericht, zoals emoticons, opzettelijke spelfouten die spraakklanken nabootsen en ook het gebruik van leestekens.”

Vorige Volgende

Reacties