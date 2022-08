Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mysterieuze streep lichtjes in de lucht, blijken satellieten van Elon Musk

Een mysterieuze streep van lichtjes vloog afgelopen nacht door de lucht heen en veelal Brabanders merkten ze op. Maar wat was dat toch? Het bleken de satellieten van tech-ondernemer Elon Musk die de lucht in werden geschoten.

Op social media verschenen video’s van de lichtstraal die tussen de sterren door zoefde. Een vreemd verschijnsel dat onder meer op Twitter vragen opriep.



Lichtjes blijken satellieten van Elon Musk

Maar het bleken de satellieten van Tesla-magnaat Elon Musk te zijn. Deze apparaten worden door zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX de lucht in gelanceerd. Momenteel zouden er zo’n tweeduizend satellieten rond de aarde vliegen. Het project heet Starlink en eens in de zoveel tijd gaat er een reeks van deze objecten de ruimte in. En dat zagen de Brabanders dus afgelopen nacht. Overigens waren de lichten op meer plekken in de wereld te zien.



Het de bedoeling dat SpaceX meer dan 12.000 satellieten de lucht in lanceert. Met een uiteindelijk streven van 42.000 van deze apparaten. Waar dit allemaal voor bedoeld is? De satellieten moeten de aarde omringen om een snel WiFi-signaal te regelen.



Elon Musk werkt ook aan hersenimplantaat

Vorige maand werd nog bekend dat Musk ook met zijn bedrijf Neuralink ambitieuze plannen heeft. Daarin experimenteren wetenschappers van het bedrijf van de Tesla-topman met hersenimplantaten. Die moeten namelijk verbindingen maken met het brein en computers. Bedoeld om hersenactiviteit te meten en uiteindelijk zelfs gedachten te lezen. Nu testen de Neuralink-onderzoekers de boel nog op ratten, maar zij streven ernaar om zo’n implantaat eind volgend jaar bij een mens te plaatsen.

En wat dat uiteindelijk moet opleveren? Volgens de wetenschappers wordt het op die manier mogelijk om met gedachten een handeling te verrichten. Bijvoorbeeld het schrijven van een tekst door het simpelweg te bedenken. Ook zou een mens in de toekomst een nieuwe taal, die iemand niet spreekt, kunnen downloaden.

Ook Facebook experimenteert met hersenen en computers

Overigens is Neuralink niet het enige bedrijf dat experimenteert met deze techniek. Ook social media-gigant Facebook probeert hersenen aan machines te koppelen. „Op een dag zullen we in staat zijn om elkaar direct complete gedachten toe te sturen”, sprak Mark Zuckerberg eerder daarover. Musk kocht recent nog social media-platform Twitter.