De nieuwe ruimterace: Richard Branson eerder de ruimte in dan Jeff Bezos

Waar de ruimterace in de jaren vijftig en zestig werd gevoerd door twee landen, is het anno 2021 de beurt aan miljardairs. Amazon-bons Jeff Bezos moet vandaag zijn verlies incasseren: collega-miljardair Richard Branson maakt negen dagen eerder dan hij een tripje buiten de aarde.

Het vertrek van Branson staat gepland op 11 juli, terwijl de raket van Bezos pas op 20 juli de ruimte ingeschoten zal worden. Branson zal het ruimtevaartuig van zijn eigen bedrijf Virgin Galactic gaan testen op de vlucht, maakt hij vandaag bekend. Dat hij negen dagen eerder dan zijn ruimterivaal vertrekt, is naar eigen zeggen puur toeval.



I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA — Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021

Overigens is het nog wel even de vraag of de lancering op 11 juli door kan gaan: dat hangt allemaal samen met weersomstandigheden en technische inspecties. Niet zelden worden ruimtereizen uitgesteld omdat het weer de kans op ongelukken vergroot. De kleinste weersverandering kan invloed hebben op het vertrek van een raket.

Personeelsuitje met Richard Branson

Richard Branson maakt zijn tripje samen met drie medewerkers. De toekomstige ruimtereiziger zou eigenlijk een vlucht later nemen, maar heeft nu toch besloten op 11 juli al mee te gaan. Op de vlucht wordt getest hoe de omstandigheden in de cabine zijn, of de stoelen een beetje comfortabel zitten, hoe de gewichtloosheid voelt en of het uitzicht op aarde de moeite waard is. Als dat tiptop in orde is, kan de volgende groep astronauten genieten van deze bijzondere manier van reizen.

Het ruimteschip van Virgin Galactic wordt op een andere manier de ruimte ingebracht dan de meeste raketten. Het voertuig zit aan een normaal vliegtuig vast en gaat daarmee de lucht in. Na het loskoppelen van het vliegtuig gaat de raket richting de rand van de dampkring en kan het feest beginnen. De SpaceShipTwo Unity is al drie keer eerder de ruimte in geweest.

De gasten van Jeff Bezos

De vlucht van Jeff Bezos een paar dagen later ziet er wat anders uit. Op de eerste bemande vlucht van zijn raket Blue Origin wordt hij vergezeld door zijn broer Mark. De 82-jarige Wally Funk gaat ook mee en wordt daarmee de oudste persoon ooit die de ruimte ingaat. Hij wilde vroeger astronaut worden maar werd niet geselecteerd. Die droom wordt nu toch een klein beetje waargemaakt. De laatste passagier is de winnaar van een veiling. Deze persoon betaalde ruim 23 miljoen euro om mee te mogen op reis.

