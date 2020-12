Vijf dingen die vaak fout gaan op WhatsApp (en hoe het wel moet)

We kunnen, zeker in 2020, wel zeggen dat WhatsApp een (oer)belangrijk onderdeel van ons leven is. Met bijna twee miljard actieve gebruikers is dit de beste manier om met vrienden en familie in contact te blijven. Maar toch gaat het niet altijd helemaal goed.

Er zijn namelijk een aantal dingen die gebruikers van de app verkeerd doen. Maar goed, als we dan wat te ‘zeuren’ hebben moeten we uiteraard ook wel vertellen hoe je het wel moet doen. Bij deze.

• 1 Groepsgesprek voor ieder wissewasje

We kennen allemaal wel het probleem dat er tienduizend groepsgesprekken zijn waar je inzit, maar waar eigenlijk vrij weinig in wordt gepraat. Dat is het resultaat van het feit dat veel mensen vaak gewoon voor ieder wissewasje zo’n gesprek aanmaken. Wilde je bijvoorbeeld vragen wat de kerstman dit jaar in de sok moet gooien bij je beste vriend of wil je met drie andere mensen genieten van oud en nieuw? Doe het dan niet met een groepsgesprek, maar maak gebruik van de verzendlijsten-optie in WhatsApp.

Met verzendlijsten is het namelijk mogelijk om een enkel bericht naar meerdere mensen tegelijkertijd te sturen. Dit bericht komt vervolgens bij iedereen in het privégesprek binnen, zodat je niet in je vijfmiljoenste gesprek terecht komt. Druk simpelweg op de optie verzendlijsten, maak een nieuwe lijst aan, voeg contacten toe en tik vervolgens het WhatsApp-bericht dat je wilt sturen.

• 2 WhatsApp gebruiken als ideale nieuwsbron

Er zijn mensen die social media gebruiken als nieuwsbron. Zo zijn er die alles geloven wat op Facebook staat en zijn er mensen die hun informatie vergaren op WhatsApp. Het is een mogelijkheid en er is ook niets mis mee, maar waak ervoor dat het platform je ideale (en daarmee enige) nieuwsbron wordt. WhatsApp is een ontzettend goed te gebruiken, maar niet voor dit doeleinde.



ik heb whatsapp meldingen al jaaaren uit maar kan je ook die tril uitzetten als je al op whatsapp zelf zit? mega irritant — sterre (@sterreIinde) December 14, 2020

ik heb whatsapp meldingen al jaaaren uit maar kan je ook die tril uitzetten als je al op whatsapp zelf zit? mega irritant — sterre (@sterreIinde) December 14, 2020

• 3 WhatsApp allesbehalve opgeruimd houden

WhatsApp is een ontzettend handig platform, maar heeft grote potentie om een ‘onoverzichtelijke bende’ te worden. We hebben het net al over de tienduizend groepsgesprekken gehad waar je in kan zitten, maar ook privégesprekken kunnen ervoor zorgen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Net als bij de inbox van je e-mail is het gelukkig wel mogelijk om de boel netjes op te ruimen. Zonder gesprekken ook daadwerkelijk te verwijderen.

Het is mogelijk om gesprekken te archiveren op WhatsApp. Dat houdt simpelweg in dat ze wel degelijk bewaard worden, maar je ze uit het zicht houdt. Hierdoor krijg je alleen gesprekken in beeld die op dat moment belangrijk voor je zijn of waar je nog op moet antwoorden. Wanneer de persoon in kwestie weer een nieuw bericht stuurt zal het gesprek vervolgens weer in beeld komen. Erg handig om al die inactieve gesprekken uit het zicht te houden.

Je kan op WhatsApp een bericht te archiveren door het gesprek naar links te vegen of door een bericht te selecteren. Vervolgens kies je voor de optie Archiveren.



Ik erger me zo erg aan iedereen die me appt vandaag?? Vind alles eraan irritant; het trillen, het geluid, de inhoud.. echt een rot app dat Whatsapp. — treitertwink 🦦 (@mathusail) October 19, 2020

Ik erger me zo erg aan iedereen die me appt vandaag?? Vind alles eraan irritant; het trillen, het geluid, de inhoud.. echt een rot app dat Whatsapp. — treitertwink 🦦 (@mathusail) October 19, 2020

• 4 WhatsApp helemaal eigen maken

Wie de app dagelijks gebruikt vindt het waarschijnlijk wel leuk om te weten dat je een hele eigen draai aan de app kan geven. Toch is het iets waar niet alle gebruikers van op de hoogte zijn.

Er zijn verschillende elementen van WhatsApp aan te passen. Zo kies je bijvoorbeeld een toffe achtergrond, maar is het ook mogelijk om een eigen lettergrootte in te stellen. Lekker voor mensen die last hebben van de kleine lettertjes. Je personaliseert WhatsApp door naar de Instellingen te gaan en vervolgens voor Chats te kiezen. In dat venster is het mogelijk om een eigen thema te kiezen, achtergrond te bewerken of de lettergrootte in te stellen.



pfff zo irritant krijg net een spraakmemo binnen via whatsapp, alsof ik daar tijd voor heb. — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) November 17, 2020

pfff zo irritant krijg net een spraakmemo binnen via whatsapp, alsof ik daar tijd voor heb. — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) November 17, 2020

• 5 Geen back-up maken

Zoals aan het begin gesteld, is WhatsApp voor velen onmisbaar. Het was in 2020 dé manier om met vrienden en familie in contact te blijven. Daarom is het best wel vreemd dat er veel gebruikers zijn die geen back-up van hun gesprekken maken. Het is zo gepiept en zorgt ervoor dat je, in het ergste geval, te allen tijde toegang hebt tot je herinneringen.

Ga naar de instellingen, kies voor de optie Chats en selecteer Reserviekopie Chats maken. Maak de backup en klaar is Kees!

