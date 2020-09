Dit zijn de Apple-producten die we de komende herfst kunnen verwachten

Het najaar begint en dat betekent dat er weer veel nieuwe technische producten aankomen. Ook Apple komt met verschillende nieuwe gadgets.

Augustus is traditioneel de stilte voor de storm voor Apple. Iedereen weet dat het bedrijf traditioneel vanaf september losgaat met nieuwe devices en gadgets. Het meest bekende is natuurlijk de iPhone die traditioneel voor het eerst wordt getoond als de bladeren aan de boom bruin kleuren en er een gure wind ervoor zorgt dat je jouw jas weer uit de kast trekt.

Apple komt met de iPhone 12

Laten we beginnen met de meest voor de hand liggende lancering. Natuurlijk komt er een nieuwe iPhone uit. Hoewel we de precieze naam niet weten, gaan we uit van de iPhone 12. Er gaan allerlei geruchten over het nieuwe toestel van Apple, alleen is het de grote vraag welke nieuwtjes nu echt waar zijn. Wat sowieso zeker lijkt is dat de telefoon geschikt wordt voor 5G en dat er twee modellen uitkomen: een 5.4 inch model en eentje van 6.1 inch.

Wat nog in het duister is, is wat de verversingssnelheid van het toestel wordt. Er gaan geruchten over 120Hz, maar dit is nog niet bevestigd. Ook is het nog onduidelijk of er een oplader en oortjes bij zullen zitten. Eerder lieten verschillende bronnen al weten dat deze er dit keer niet bij horen en dat de telefoon zelfs duurder wordt.

Vanwege de coronacrisis lijkt de telefoon echter wat langer op zich te laten wachten. Doordat verschillende fabrieken een tijdje in lockdown zaten, is de presentatie vermoedelijk pas in oktober.

iPhone 12 Pro

Naast een gewoon iPhone komt Apple de laatste jaren ook met een Pro-versie. Dit lijkt bij de iPhone 12 ook weer zo te zijn. Natuurlijk heeft deze weer net wat betere specs dan de standaardversie. Het grote verschil gaat natuurlijk de camera worden. Ook zou het nieuwe model meer ramgeheugen hebben dan de goedkopere versie.

De kleur zal wat anders zijn dan de vorige Pro’s. Zo wordt volgens de laatste geruchten het Midnight Green vervangen worden door een donkerblauwe variant. Naast de Pro, lijkt er ook weer een Pro Max te komen. Deze wordt 6,7 inch en is daarmee de grootste iPhone ooit.

iPad Air 4

Naast een iPhone, lijkt Apple ook met een nieuwe iPad te komen. Het gaat om de iPad 4 die er wat anders uit gaat zien dan zijn voorgangers. Dit keer het scherm van rand tot rand lopen zonder randers, het gaat dus meer op de iPad Pro lijken die eerder dit jaar op de markt kwam. Veel informatie is er nog niet over het apparaat, maar onlangs lekte er een handleiding uit. Mocht deze daadwerkelijk kloppen dan krijgt de iPad Air 4 een powerknop met Touch ID aan de zijkant en heeft het usb-c-poort.

Apple Watch

Ook komt er vermoedelijk nog een ander gadget op de markt. Apple wil volgens berichten deze herfst ook nog twee verschillende soorten Apple Watch uitbrengen. Als het goed is komt er een opvolgen voor de Apple Watch Series 5 en de Apple Watch Series 3. Er lijkt dus een duurdere en goedkopere versie op de markt te komen. De meest bijzondere feature van de duurdere versie wordt een zuurstofaturatiemeter. Oftewel: daarmee kun je het gehalte van zuurstof in je bloed meten. De goedkopere versie krijgt waarschijnlijk de functies van de Series 4 en 5 zoals een snellere chip en valdetectie. Mogelijk krijg deze geen full screen- en industrieel design.