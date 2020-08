TikTok en Alibaba zijn de nieuwe Chinese vijanden van Donald Trump

Donald Trump gaat de strijd aan met Chinese techbedrijven. TikTok moet er na Huawei ook aan geloven. Maar waar houdt het op?

In tijden waar het vooral gaat over het coronavirus, weet Donald Trump toch veel tijd vrij te maken voor zijn campagne in de race naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een van de belangrijkste punten in zijn programma is de relatie met China. Trump ziet het land als een grote bedreiging. Vooral de techbederijven vertrouwt hij niet.

Trump doet TikTok in de ban

Het grootste slachtoffer tot nu toe lijkt TikTok te zijn. Het populaire platform waar gebruikers korte filmpjes kunnen maken en delen is razend populair onder een jongere doelgroep. Trump ziet het platform als een gevaar voor de nationale veiligheid. Hij is bang dat het moederbedrijf ByteDance, dat in Chinese handen is, data van de gebruikers kan doorspelen naar de Chinese overheid. Er is echter geen concreet bewijs voor die stelling gevonden.

Desondanks verplicht Trump dat ByteDance de Amerikaanse activiteiten TikTok binnen 90 dagen verkoopt. Er zijn verschillende bedrijven geïnteresseerd, waaronder de Amerikaanse techgiganten Microsoft en Oracle. Hoewel ByteDance alleen zijn Amerikaanse activiteiten moet verkopen zou in ieder geval Microsoft wel het hele bedrijf willen hebben. TikTok is het niet eens met het verbod van Trump en is van plan naar de rechter te stappen.

Ook WeChat moet haar activiteiten beperken. Net als TikTok moet de app in de Verenigde Staten binnen 90 dagen stoppen. De chatapp is eigendom van het Chinese Tencent. Het is een van de grootste techbedrijven ter wereld.

Alibaba moet oppassen

Een ander Chinees bedrijf dat moet oppassen voor dezelfde maatregelen is Alibaba. De Chinese tegenhanger van Google is een van de grootste techbedrijven ter wereld. Naast een zoekmachine heeft het onder andere verschillende grote webshops, waarvan AliExpres de meest bekende is. Trump zei afgelopen weekend op zijn golfclub dat hij mogelijk de activiteiten van dit bedrijf in de Verenigde Staten inperkt.

Huawei kan er over meepraten

Een bedrijf dat aan den lijve heeft ondervonden dat het voor Trump menens is, is Huawei. Het Chinese elektronicabedrijf is door de Verenigde Staten in de ban gedaan. Een jaar geleden zette de president het Chinese bedrijf op een zwarte lijst waardoor Amerikaanse bedrijven als Google geen services mochten aanbieden op de telefoons van het merk. Zo kun je er bijvoorbeeld geen Android op krijgen. In mei verlengde Trump het verbod tegen het bedrijf met nog een jaar. Ook heeft het 38 partners van Huawei aan de zwarte lijst toegevoegd. Hiermee wil Trump voorkomen dat Huawei aan Amerikaanse technologie komt.

Het is natuurlijk de grote vraag waar dit gaat eindigen. Mogelijk komen er nog meer Chinese bedrijven aan bod bij Trump. Zo zijn grote namen als Baidu en Lenovo nog buiten schot gebleven.

