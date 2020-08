Maurice de Hond verwijderd van LinkedIn omdat hij heeft ‘gezondigd’

Wilde je nét vandaag Maurice de Hond een LinkedIn-uitnodiging sturen, dan heb je pech. De Hond is namelijk niet meer op dit sociale media-kanaal te vinden.

Social mediabedrijven besluiten namelijk steeds vaker bepaalde berichten te verwijderen, en soms zelfs hele accounts te blokkeren. Niet zomaar, maar na het verspreiden van informatie die niet strookt met hun voorwaarden.

Zo is het account van opiniepeiler Maurice de Hond op het sociale medium LinkedIn geblokkeerd. Volgens De Hond kreeg hij van LinkedIn de mededeling dat hij tegen de gebruiksvoorwaarden van het platform heeft gezondigd.

De Hond merkte vorige week al dat posts op LinkedIn werden verwijderd. De opiniepeiler plaatst op LinkedIn en andere sociale media onder meer links naar stukken op zijn website waarin hij kritisch is op het coronabeleid van het kabinet. De Hond bepleit meer aandacht voor ventilatie om verspreiding van het virus via aerosolen, kleine druppeltjes, te voorkomen.

LinkedIn laat in een reactie weten dat het alleen met een gebruiker zelf communiceert over acties tegen een account. „We hebben duidelijke voorwaarden en gemeenschapsregels en we verwachten dat al onze leden zich daaraan houden”, zegt het dochterbedrijf van Microsoft wel.

Gelukkig voor hem kan hij op Twitter nog wel z’n berichten kwijt.

De vraag is alleen hoe lang nog, want ook Instagram en Twitter verwijderen steeds vaker berichten van bekende mensen die zich op een bepaalde manier uitlaten over corona. En dan vooral de complottheorieën eromheen. Zo postte Madonna een filmpje over een vaccin dat al zou bestaan, maar verborgen werd gehouden „om de rijken rijker te laten worden.’ De zangeres werd daarna door Instagram terechtgewezen over de video die ze met haar 15, 4 miljoen volgers had gedeeld.

Sorry @DUALIPA, we can't get behind the Levitating remix anymore because @Madonna had to go and endorse hydroxychloroquine after it's been proven ineffective over and over again. Get your girl for spreading dangerous misinformation when people are dying pic.twitter.com/qeugnEqr2L

— rob (@arobservation) July 29, 2020