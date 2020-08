Maurice de Hond eist nog dit weekend herstel van profiel LinkedIn

Maurice wil dat LinkedIn nog dit weekend zijn profiel op het netwerk herstelt. Ook wil hij dat het sociale medium meldt dat zijn profiel onterecht is verwijderd. Het profiel van de opiniepeiler werd donderdagavond offline gehaald, omdat De Hond in strijd zou hebben gehandeld met de coronaregels van LinkedIn. Zelf zegt hij daar geen waarschuwingen over te hebben gehad.

Tegen het beleid van LinkedIn

De Hond is bekend criticus van het coronabeleid van het kabinet. Een coronaontkenner is hij niet, maar volgens hem benadrukt het kabinet de verkeerde maatregelen. Zo is volgens hem de anderhalvemetermaatregel onzin, terwijl goede ventilatie juist enorm van belang zou zijn. Toen hij dit na een persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge in een post op LinkedIn benadrukte, werd deze door het bedrijf zelf verwijderd. Ook toen hij het bericht opnieuw postte, verdween het wederom na slechts twee uur.

Inmiddels blijkt dat zijn LinkedIn profiel dus is weggehaald vanwege het delen van ‘fake news’. Zelf baalt De Hond vooral dat hij geen waarschuwingen heeft gehad. „Ze hebben het meteen weggehaald. Het enige wat ze nu zeggen, is dat ik bezwaar kan maken. Dat heb ik gedaan”, zegt hij tegen de NOS.

Tot zondagavond

De Hond geeft het platform tot zondagavond de tijd om zijn profiel te herstellen. Daarbij moet het bedrijf ook vermelden dat de verwijdering onterecht was. „Als ze dat niet doen, ga ik zeker vervolgstappen ondernemen.”

LinkedIn liet eerder in een reactie weten dat het alleen met een gebruiker zelf communiceert over acties tegen een account. „We hebben duidelijke voorwaarden en gemeenschapsregels en we verwachten dat al onze leden zich daaraan houden”, zegt het dochterbedrijf van Microsoft wel.

Naast LinkedIn doen ook Twitter en Facebook veel aan het bestrijden van ‘fake news’. Zo verwijderde Instagram een filmpje dat Madonna had gedeeld. In het filmpje beweerde men dat er al een vaccin tegen corona was, maar dat het verborgen gehouden wordt ‘om de rijken rijker te laten worden.’

