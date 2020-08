Landelijke invoering CoronaMelder uitgesteld, app is er nog niet klaar voor

De lancering van De CoronaMelder is uitgesteld. De app, die onder meer in Twente en IJsselland wordt getest, zou morgen, op 1 september, landelijk worden ingevoerd.

Maar voorlopig wordt de corona-app nog niet ingevoerd. Minister Hugo de Jonge wil wachten tot de spoedwet voor de app er door is, laat hij weten in een brief aan de Tweede Kamer. De app is inmiddels al ruim een miljoen keer gedownload, maar toch is de app er nog niet klaar voor, volgens De Jonge.

A close-up of the CoronaMelder's statusscreen 🦠🇳🇱 – https://t.co/jrWQzgE9JP @dribbble pic.twitter.com/43RGWChOUS

Twee weken geleden adviseerde de Begeleidingscommissie om een aantal ‘essentiële onderwerpen’ op te nemen in de wet. Zo moet worden vastgelegd dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor bron- en contactopsporing.

In de wet wordt ook een ‘antimisbruikbepaling’ vastgelegd. Dit om te voorkomen dat mensen gedwongen worden de app te gebruiken. Zo is het verboden om iemand de toegang te weigeren als diegene de CoronaMelder niet heeft, of voordelen te bieden als iemand de app wél heeft.



Nieuwsgierig naar de technische briefing over CoronaMelder in de Tweede Kamer? Deze is morgenmiddag online te volgen. https://t.co/URWGfKGzNn — Ron Roozendaal (@Ron_Roozendaal) August 30, 2020

Berichtje bij besmetting

De CoronaMelder stuurt je een bericht als je in de buurt bent geweest van iemand die besmet is, ‘een gevaarlijk contact’. De applicatie doet dit via bluetooth, waarmee het andere telefoons in de buurt herkent. Vervolgens krijg je een advies met wat je het best kunt doen.

Hallo @GGDTwente, mijn CoronaMelder zegt dat ik deze week 5 keer bij iemand met Corona ben geweest. Ik heb geen klachten. CoronaMelder zegt dat ik moet testen. Rijksoverheid en media zegt dat ik bij geen klachten niet moet testen. Wat te doen? — 🄱🄰🅂 🄳🄴🅁🄺🄸🄽🄺 (@basderkink) August 29, 2020

Dat biedt meteen ruimte om de app te verbeteren. Op dit moment wordt de app niet altijd automatisch bijgewerkt, waardoor sommige gebruikers pas een melding krijgen als ze de app openen. Ook zegt de app dat je je moet laten testen wanneer je in de buurt bent geweest van ‘een gevaarlijk contact’, ook wanneer je zelf geen klachten hebt. In tegenstelling tot de GGD’en, die juist ‘alleen testen bij klachten’ roepen.

Een ander hekel punt is dat de app adviseert een testafspraak te maken voor de zevende dag na het gevaarlijke contact. Het huidige testsysteem is niet ingericht op afspraken op een wat langere termijn.

Wachttijden testlocaties

En weer een ander punt is de wachttijden bij testlocaties. De kans bestaat dat het straks nog drukker wordt bij teststraten, al viel dat volgens De Jonge mee tijdens de testfase. „Maar zekerheid over aantallen in de toekomst is niet te geven.” Het is nog niet bekend wanneer De Jonge de app landelijk wil invoeren.