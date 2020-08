Het gevecht tussen Apple en Epic Games: hoe moet het verder?

Apple en Fortnite-maker Epic Games liggen met elkaar in de clinch. Het gaat vooral om de hoeveelheid geld app-makers aan Apple moeten afdragen via de App Store.

De App Store van Apple is al een lange tijd een doorn in het oog van verschillende bedrijven. App-makers moeten 30 procent van hun inkomsten afstaan aan Apple, doordat de betalingen verlopen via de App Store. Een andere manier om hieraan te ontkomen is er niet, aangezien je alleen via de store apps kunt downloaden en updaten.

De ruzie tussen Apple en Epic Games

Epic Games probeerde dit te omzeilen. Via hun game Fortnite leidde het bedrijf klanten naar een andere pagina, waardoor ze buiten de App Store om konden betalen voor de diensten die in de game worden aangeboden. Apple was woest hierover en greep meteen in. Het verwijderde Fortnite uit de App Store. Niet veel later volgde Google door de app uit de Play Store te kieperen. Ook zij liep inkomsten mis door de truc van Epic Games.

Verschillende bedrijven hebben al kant gekozen in het conflict tussen de twee. Zo is hierboven al gebleken dat Google aan de kant van Apple staat. Epic Games weet meer bondgenoten te strikken. Zo hebben Microsoft, Tinder en Spotify al laten weten achter de Fortnite-maker te staan.

Apple ging nog verder dan alleen Fortnite te verwijderen. Het wilde ook de ontwikkelaarslicentie van Epic Games intrekken. Dat zou een ramp voor het bedrijf zijn. Het maakt de Unreal Engine, een soort motorblok dat veel verschillende game-makers gebruiken. Als de licentie van Epic werd ingetrokken, zou dat betekenen dat die engine niet meer ontwikkeld wordt, waardoor veel makers dus in de problemen komen. De game kan dan niet worden geüpdatet naar de laatste ontwikkelingen.

De rechter doet uitspraak

Epic Games was het met alle beslissingen niet eens en ging naar de rechter. Afgelopen maandag was de eerste hoorzitting om te kijken of Epic Games haar ontwikkelaarsrechten kon behouden.

Inmiddels heeft rechter Yvonne gonzalez Rogers uitspraak gedaan over de zaak. Het zure voor Epic Games is dat hun grootste cashcow Fortnite niet terugkomt naar de App Store. Apple mag echter geen wraak nemen door het ontwikkelingsaccount van Epic Games te sluiten of de Unreal Engine te beperken. Of het nog extra stappen gaat nemen tegen Apple is nog onbekend. De hele uitspraak is hier te lezen.

Hoe nu verder?

Fortnite-maker Epic Games lijkt dus de grote verliezer. De grote vraag is hoe het nu verder moet tussen de twee. Het is niet onwaarschijnlijk dat ontwikkelaar verdere stappen gaat zetten tegen de percentages die Apple vraagt. In principe mag Apple bepalen hoe andere bedrijven gebruikmaken van hun ecosysteem. De vraag is dan ook hoe redelijk de 30 procent is die Apple vraagt en of het geen machtsmisbruik is om geen andere concurrenten toe te laten die een eigen App Store aanbieden. Epic Games heeft natuurlijk een zelfde soort dienst met de Epic Game Store.