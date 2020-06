Na gedoe met Twitter neemt nu ook Snapchat maatregelen tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Snap, het moederbedrijf van Snapchat, stopt met de promotie van het account van Trump. Volgens het bedrijf zetten berichten van Trump aan tot racistisch geweld.

Trump is populair op Snapchat. Hoewel je niet kunt zien hoeveel volgers hij precies heeft, schat nieuwsdienst Bloomberg zijn volgersaantal op zo’n 1,5 miljoen.

Het account van Trump zal nog wel blijven bestaan, maar zal niet meer in het Discover-tabblad, waar berichten van bekende mensen worden gepromoot, verschijnen. „We zullen geen stemmen versterken die aanzetten tot racistisch geweld en onrechtvaardigheid door ze gratis promotie op Discover te geven”, liet het bedrijf in een verklaring weten.

Snap komt tot de beslissing na berichten van Trump op Twitter over de onlusten in de Verenigde Staten. Daarin sprak Trump over „de gemeenste honden” en „dreigende wapens” die ingezet zouden worden tegen betogers.

De berichten van Trump staan ook bij andere socialmediabedrijven ter discussie. Zo ondernam Twitter eerder al actie tegen Trump door een controversieel bericht te verbergen. Volgens Twitter gingen die in tegen de regels van het platform. Facebook daarentegen besloot het bericht gewoon te laten staan. In het bericht van Trump zei de president dat ‘als het plunderen begint, het schieten begint’.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020