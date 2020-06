Overstappen van internetaanbieder door prijsverhogingen KPN, XS4ALL en Ziggo

Het zijn ingewikkelde tijden. Niet alleen omdat we flink in onze vrijheid beperkt zijn door de coronamaatregelen, maar ook omdat velen de financiële gevolgen ervan voelen. Niet het moment voor een internetaanbieder om de prijzen te verhogen, zou je zeggen.

Maar laten KPN, XS4ALL en Ziggo nou juist dat doen. Deze internetproviders geven aan dat ze de extra inkomsten nodig hebben om te kunnen investeren in het netwerk en de kwaliteit van de internetverbinding. Het gaat om een prijsverhoging van tussen de 1,00 en 3,50 euro in de maand. Dat betekent overigens niet dat je voor het geld dat je meer betaalt ook een verhoging van je internetsnelheid terugkrijgt. Wel biedt KPN een schrale troost door – als je een abonnement in combinatie met televisie hebt – wat extra tv-zenders aan te bieden. Met andere woorden, voor velen is er aanleiding om rond te kijken naar een andere aanbieder.

Overstappen kan ook tijdens de afgesproken contractduur

Maar kan dat wel zomaar, overstappen als je een contract hebt bij een van de genoemde internet providers? Wanneer je met jouw abonnement als de afgesproken contractduur uitgezeten hebt, kan dit sowieso met een opzegtermijn van een maand. Maar ook als het einde van je contractduur nog niet gekomen is, heb je de mogelijkheid om je abonnement op te zeggen. Dit omdat KPN, XS4ALL en Ziggo tussentijds als het ware de ‘spelregels’ aanpassen.

Maar hier zit wel een ultimatum aan, en dat is 1 juli 2020. Vóór 1 juli moet je dus je contract opgezegd hebben om van deze uitstapregeling gebruik te kunnen maken. Doe je dat niet, dan ga je automatisch akkoord met de prijsverhoging van je internetprovider. Het is dus zaak om meteen actie te ondernemen als je niet akkoord wilt gaan met de voorgenomen prijsverhoging. Zeg wel zelf op bij je huidige provider, zodat je de reden kunt opgeven. Wanneer je dit overlaat aan je nieuwe aanbieder, kan het zijn dat je alsnog een boete krijgt voor het verbreken van je overeenkomst.

Kies de juiste downloadsnelheid

Wanneer je op zoek gaat naar een nieuwe provider, ga je natuurlijk in eerste instantie abonnementen voor internet vergelijken op prijs. Maar dat is natuurlijk niet de enige belangrijke factor waar je op moet letten. Erg belangrijk is ook de geboden maximale downloadsnelheid van het abonnement. Deze keuze moet samenhangen met hoe zwaar je gebruikmaakt van jouw internetverbinding. Maak jij in je eentje gebruik van de verbinding en heb je daarbij niet verschillende processen tegelijkertijd lopen (streamen, downloaden en uploaden, videobellen, online gamen), dan ben je met een downloadsnelheid van 30 Mbps al redelijk gediend. Zijn er meer mensen in huis die gebruikmaken van dezelfde internetverbinding? Dan geeft dat aanleiding om voor een hogere downloadsnelheid te kiezen. Tel er voor elke gebruiker 20 Mbps bij op om ‘veilig’ te zitten. Heb je nu een abonnement voor kabelinternet maar stap je over vanwege de prijsverhoging, houd er dan wel rekening mee dat internet via een DSL-verbinding een lager plafond hebben voor de maximaal mogelijke internetsnelheid.

Snel en stabiel glasvezel internet

Als je nu gaat overstappen naar een andere aanbieder, is het ook het overwegen waard of dit niet het moment is om voor abonnement op glasvezelinternet te gaan. Dat is niet goedkoper, maar biedt je wel een snellere en stabielere internetverbinding voor je geld. Niet iedereen kan al glasvezel internet krijgen thuis, omdat het netwerk nog uitgerold wordt. Dat is inmiddels echter al zo ver uitgerold dat het in veel drukker bewoonde gebieden al aanwezig is. Om erachter te komen of dit bij jou ook het geval is, kun je online een postcode check doen. Dan weet je met één druk op de knop of jij glasvezel internet kunt krijgen of niet.

Zakelijk internet

Ben je zelfstandig ondernemer en zie je de prijsverhoging als een reden om over te stappen, dan kun je overwegen of je eventueel voor een zakelijk internetabonnement wilt kiezen. Dat is niet goedkoper, maar het biedt wel extra service. Wanneer er dan een probleem met je internetverbinding ontstaat, wat voor een onderneming natuurlijk erg vervelend is omdat bedrijfsprocessen erdoor stil kunnen komen te staan, dan sta je (bijna) vooraan in de rij om het probleem opgelost te krijgen. Je krijgt dan eigenlijk prioriteit boven particuliere klanten.

