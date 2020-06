Belangrijke computerdata verloren? 4 manieren om ze terug te krijgen

Wat kun je doen om deze data terug te krijgen op het moment dat je computer vastloopt? Is het nog mogelijk om data te herstellen, als een computer helemaal niet meer opstart? In dit artikel vind je vier verschillende manieren om deze data terug te krijgen. Een kleine disclaimer vooraf: het is helaas niet áltijd mogelijk om data terug te vinden op een vastgelopen computer.

Schakel een professioneel bedrijf in

De makkelijkste manier om verloren data terug te krijgen, is het inschakelen van een bedrijf gespecialiseerd in data recovery. Deze bedrijven beschikken over tools en hulpmiddelen om verloren data op vakkundige wijze te herstellen. Zij bieden ook hulp wanneer een computer niet meer lijkt op te starten. Om de kans op het verlies van data te verkleinen, is het belangrijk om de computer zoveel mogelijk met rust te laten. Probeer een harde schijf of het moederbord bijvoorbeeld niet zelf opnieuw aan te sluiten.

Download een programma voor data recovery

Een alternatief is het downloaden van een programma, welke data recovery mogelijk maakt. Dit is enkel een optie wanneer de computer nog functioneert en het besturingssysteem volledig opstart. Voor Windows kan onder meer Recuva uitkomst bieden. Dit programma is gratis te downloaden en te gebruiken voor het herstel van bestanden. Ook Disk Drill is een programma wat gebruikt kan worden om bestanden te herstellen. Dit programma is zowel geschikt voor Windows, als voor OS X op een Mac(book). Bekijk vooraf goed of de website waarop deze programma’s aangeboden worden betrouwbaar is.

Zet je computer terug naar een herstelpunt

Mogelijk is het besturingssysteem van de computer vastgelopen bij het uitvoeren van een update, of als gevolg van een virus. In zo’n situatie kun je proberen het besturingssysteem terug te zetten naar een herstelpunt in het verleden. Houd er rekening mee dat je vooraf aan moet hebben gegeven dat deze herstelpunten moeten worden aangemaakt. Zowel Windows als OS X van Apple bieden de mogelijkheid voor automatisch creëren van herstelpunten. In het geval van Time Machine van Apple kun je de aangemaakte back-ups direct over laten zetten naar een externe harde schijf. Mocht de computer niet meer werken, dan kun je de back-up terugzetten op een nieuwe Mac(book). De kans op het verlies van bestanden neemt hierdoor af.

Installeer een ander besturingssysteem naast Windows

Blijf Windows vastlopen als je de computer inschakelt? Dit kan duiden op schade aan de harde schijf. Je kunt proberen een ander besturingssysteem op de computer te gebruiken, om daarmee toegang te krijgen tot je bestanden. Onder meer Ubuntu van Linux is een optie. Je kunt Linux op een USB-stick installeren en deze vervolgens direct vanaf de USB-stick opstarten. Op deze manier omzeil je Windows en heb je toch toegang tot de bestanden op de harde schijf. Linux Ubuntu kan gratis gedownload worden.

