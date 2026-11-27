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Onderzoek naar seksleven: jongeren kijken volop porno, maar hebben steeds minder vaak seks

Een avondje tussen de lakens of toch liever een avondje scrollen op je telefoon? Ons seksleven lijkt door de jaren heen behoorlijk te veranderen. Uit nieuw Brits onderzoek blijkt dat mensen steeds minder vaak seks hebben, terwijl online seksueel gedrag een steeds grotere rol speelt.

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Vooral onder jongeren is een opvallende verandering zichtbaar. Ongeveer een derde van de ondervraagde 16- tot 24-jarigen heeft namelijk nog nooit seks gehad.

Britten tot 45 jaar hebben nog maar twee keer per maand seks

Voor het grootschalige onderzoek, dat is gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet, werden tussen 2022 en 2024 bijna 7000 Britten ondervraagd over hun seksleven. Wat blijkt? Volwassenen tot en met 45 jaar hebben gemiddeld twee keer per maand seks. Begin jaren 90 was dat nog vier keer per maand en tussen 2010 en 2012 drie keer per maand.

Ook onder jongeren is een flinke verandering zichtbaar. Zo gaf 38 procent van de jonge vrouwen aan nog nooit seks te hebben gehad, tegenover 18 procent bij het vorige onderzoek. Onder jonge mannen steeg dat percentage van 18 naar 28 procent. Volgens de onderzoekers is een soortgelijke ontwikkeling ook zichtbaar in andere welvarende landen.

86 procent van jonge mannen kijkt porno

Hoewel er minder vaak seks wordt gehad, speelt seksualiteit zich wel steeds vaker online af. Voor het eerst werd deelnemers aan het onderzoek ook gevraagd naar hun online seksuele gedrag.

Zo gaf de helft van de ondervraagde vrouwen tussen de 16 en 24 jaar aan het afgelopen jaar porno te hebben gekeken. Onder jonge mannen lag dat percentage een stuk hoger: maar liefst 86 procent. Daarnaast heeft de helft van de jongeren in het afgelopen jaar seksueel getinte beelden verstuurd of ontvangen via de telefoon.

Minder seks door porno? Onderzoekers zien geen bewijs

Heeft onze telefoon dan invloed op wat er tussen de lakens gebeurt? Hoewel het misschien voor de hand ligt om de afname van seks te koppelen aan porno en sexting, ligt dat volgens de onderzoekers een stuk ingewikkelder.

Zo spelen mogelijk ook mentale gezondheidsproblemen, een afname van alcoholgebruik en het later bereiken van bepaalde mijlpalen in het volwassen leven een rol. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandig wonen of het krijgen van een vaste relatie.

Ook brengen we steeds meer tijd online door. Toch betekent dat niet automatisch dat digitale seksuele activiteiten fysieke intimiteit vervangen. Zo blijkt uit het onderzoek dat mensen die nog nooit seks hebben gehad juist minder vaak masturberen en porno kijken.

AI-chatbots en virtuele partners: wat weten onderzoekers nog niet?

Met de opkomst van kunstmatige intelligentie is er bovendien nog een andere interessante ontwikkeling. Want welke invloed hebben bijvoorbeeld AI-chatbots en virtuele partners op onze behoefte aan intimiteit? Tijdens het onderzoek werd hier nog niet naar gevraagd, maar wetenschappers willen in de toekomst mogelijk onderzoeken welke invloed AI heeft op ons seks- en liefdesleven.

Of we in de toekomst nóg minder vaak seks zullen hebben, blijft voorlopig de vraag.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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