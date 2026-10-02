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3 seks- en relatie-experts: veel mensen kennen hun voorkeuren in bed niet – deze oefening helpt

Pleasure mapping kan stellen helpen ontdekken welke aanrakingen ze écht prettig vinden. Seks- en relatie-experts wijzen op de oefening omdat veel mensen hun eigen voorkeuren minder goed kennen dan gedacht – óók als ze al jaren een relatie hebben.

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Het idee is simpel: in plaats van ervan uit te gaan dat je precies weet wat je partner fijn vindt – of te verwachten dat diegene jouw wensen feilloos aanvoelt – ga je dat bewust ontdekken.

Wist je trouwens dat er zoiets bestaat als ‘seksmoe’? Metro sprak een seksuoloog over het doorbreken van die sleur; meer daarover hoor je in de video boven dit artikel.

Waarom veel mensen niet zeggen welke aanraking ze fijn vinden

Zeggen wat je fijn vindt klinkt misschien logisch, maar dat blijkt niet voor iedereen even gemakkelijk. Volgens somatisch seksuoloog Pamela Madsen zijn mensen vaak druk bezig met de ervaring van hun partner. Ze willen de ander bijvoorbeeld niet het gevoel geven dat die iets verkeerd doet, of zijn bang om het moment te verstoren. Daardoor kan de aandacht verschuiven van wat je zelf voelt naar de vraag of je partner denkt dat je het naar je zin hebt. En er speelt nog iets: je kunt simpelweg niet weten wat je fijn vindt.

„We gaan ervan uit dat iemand die al veertig, vijftig of zestig jaar in zijn lichaam leeft precies weet hoe diegene aangeraakt wil worden. Dat is gewoon niet altijd zo”, legt Madsen uit in gesprek met HuffPost. Bovendien kunnen voorkeuren veranderen. Een aanraking die vandaag prettig voelt, hoeft dat op een ander moment niet per se te doen.

Pleasure mapping heeft geen seks of orgasme als einddoel

Wie pleasure mapping wil proberen, doet er volgens de experts goed aan om één verwachting meteen los te laten: de oefening hoeft nergens toe te leiden. Het doel is niet om seks te hebben, maar om te ontdekken hoe je lichaam op verschillende aanrakingen reageert. Intimiteitscoach Sarah Tomchesson adviseert daarom vooraf af te spreken dat je op ieder moment kunt stoppen als de nieuwsgierigheid of het prettige gevoel verdwijnt.

Ook simpele woorden kunnen helpen bij het aangeven van voorkeuren. Denk aan „meer”, „minder” en „zo doorgaan”. Een systeem met groen, oranje en rood kan eveneens werken. Welke woorden je gebruikt, is volgens Tomchesson minder belangrijk dan dat beide partners begrijpen wat ermee wordt bedoeld.

Waarom je bij pleasure mapping beter niet bij seksuele plekken begint

Opvallend advies van de experts: begin niet meteen bij lichaamsdelen die je sterk met seks associeert. Madsen adviseert bijvoorbeeld de handen, armen, schouders of rug. Door bij neutralere plekken te beginnen, verdwijnt een deel van de verwachting dat een aanraking ergens naartoe moet leiden.

Vervolgens kun je verschillende vormen van aanraking uitproberen en bijvoorbeeld variëren met druk, snelheid en beweging. Verander steeds één ding en geef de ander voldoende tijd om te voelen wat dat doet.

Ook alledaagse voorwerpen met verschillende structuren, temperaturen of gewichten kunnen volgens seks- en relatietherapeut Melina Tovar worden gebruikt om verschillende sensaties te ontdekken.

Handen en hoofdhuid: 2 plekken die verrassend kunnen reageren

Wie denkt zijn of haar lichaam inmiddels wel te kennen, kan volgens de experts nog verrast worden. De handen worden bijvoorbeeld gemakkelijk vergeten. We gebruiken ze de hele dag om dingen vast te pakken en taken uit te voeren, maar staan veel minder vaak stil bij wat we ermee voelen. De handpalm, vingers, pols en zelfs de ruimtes tussen de vingers kunnen heel verschillend op aanraking reageren.

Ook de hoofdhuid wordt genoemd als een plek waar mensen nieuwe voorkeuren kunnen ontdekken. Denk bijvoorbeeld aan lichte druk, aanraking met de vingertoppen of door het haar strijken. Een hele ‘kaart’ van het lichaam maken in één avond is overigens nergens voor nodig. Madsen adviseert voor een eerste sessie ongeveer 30 tot 45 minuten en stelt voor verschillende lichaamsdelen over meerdere momenten te verdelen.

Waarom je pleasure map door de jaren heen kan veranderen

Zo’n persoonlijke pleasure map is bovendien niet iets wat je één keer maakt en vervolgens voor de rest van je leven kunt bewaren. Je lichaam en omstandigheden veranderen. Leeftijd, zwangerschap en bevalling, een blessure of andere grote veranderingen kunnen volgens Tomchesson invloed hebben op hoe aanrakingen worden ervaren.

Daarom kan het helpen om af en toe opnieuw te onderzoeken wat wel en niet prettig voelt. Tovar stelt bijvoorbeeld voor om aanrakingen en lichaamsdelen in vier categorieën onder te verdelen: „Ja”, „nee”, „misschien” en „weet ik nog niet”.

Misschien is juist die laatste categorie wel de belangrijkste. Want ook als je al jaren samen bent, hoef je niet automatisch alles van je eigen lichaam of dat van je partner te weten. „Geen idee, laten we het ontdekken” kan volgens Madsen dan ook een verrassend nuttig antwoord zijn.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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