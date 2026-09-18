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Heb jij een vast ‘type’? Psycholoog onderzocht 2000 relatiezoekenden en komt tot opvallende conclusie

Lang, sportief en humoristisch: veel mensen denken precies te weten wat hun ‘type’ is. Psycholoog Liselotte Visser onderzocht ruim 2000 relatiezoekenden en ontdekte dat veel kenmerken waarvan we denken dat ze belangrijk zijn, nauwelijks voorspellen wie een relatie krijgt.

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Liefde is een ongrijpbaar iets. Een werkwoord, zeggen veel mensen, want vanzelf of moeiteloos gaat het maar zelden, misschien wel nooit. Daar weet psycholoog Liselotte Visser alles van. Visser houdt zich al ruim dertig jaar bezig met liefde, partnerkeuze en relatievorming en schoof onder meer als expert aan bij het televisieprogramma Married at First Sight. Metro spreekt haar over het vinden van de liefde van je leven.

Onderzoek onder 2000 relatiezoekenden: zelfwaardering voorspelt relatie nauwelijks

Wie denkt dat je eerst van jezelf moet houden voordat je van een ander kunt houden (of zij van jou), heeft het mis. Dat blijkt uit onderzoek van Visser onder ruim 2000 relatiezoekenden. „Een van de opvallendste bevindingen is dat factoren of kenmerken waarvan we van tevoren vaak denken dat ze belangrijk zijn voor het vinden van een partner, nauwelijks voorspelden wie uiteindelijk een relatie vormde”, legt Visser uit. „Zo bleek een hoge zelfwaardering geen voorwaarde voor het vormen van een relatie.”

Ook voorspelde iemands persoonlijkheid (dus of iemand bijvoorbeeld introvert, extravert of emotioneel stabiel is) volgens Visser niet wie uiteindelijk een relatie vormde. Zelfs bindingsangst was geen voorspellende factor voor het krijgen van een relatie.

Alleen fearful attachment viel volgens de psycholoog op: „Mensen die sterk verlangen naar verbinding, maar tegelijkertijd onzekerheid of spanning ervaren wanneer iemand werkelijk dichtbij komt, vormden minder vaak een relatie.” Maar, benadrukt Visser, dit zegt niets over het individu. Ook als jij angstig gehecht bent, kun je nog steeds een fijne relatie krijgen.

Waarom denken we eigenlijk dat we een bepaald ‘type’ hebben?

Dat de meeste mensen toch een duidelijk beeld denken te hebben van hun ‘type’, verbaast Visser niet. „We hebben natuurlijk allemaal zo onze voorkeuren”, zegt ze. „We bouwen op basis van eerdere ervaringen of relaties, aantrekkingskracht en onze omgeving een beeld op van wat we aantrekkelijk of passend vinden.”

Maar in de praktijk blijken die ‘eisen’ lang niet zoveel uit te maken als we denken. „Aantrekkingskracht is veel complexer dan het afvinken van een wensenlijstje. Je kunt denken dat je op creatieve en avontuurlijke types met rood haar valt, maar vervolgens verliefd worden op iemand die nauwelijks aan dat plaatje voldoet.”

Iemand die op het eerste gezicht niet jouw type is, kan dus uiteindelijk wel de partner van je dromen zijn. Visser: „Mijn onderzoek laat zien hoe voorzichtig we moeten zijn met simpele voorspellingen. Zelfs brede persoonlijkheidskenmerken voorspelden niet wie uiteindelijk een relatie vormde. Een partner is bovendien geen optelsom van eigenschappen. Waar het om gaat, is dat er iets gebeurt tussen twee mensen. Hoe je op elkaar reageert, hoe veilig je je voelt, of je nieuwsgierig naar elkaar blijft en hoe de relatie zich ontwikkelt. Dat kun je moeilijk vooraf op een checklist zetten.”

Wat bepaalt volgens Liselotte Visser dan wél de klik?

Wie op zoek is naar de liefde, doet er dus goed aan om zijn wensenlijstje los te laten. Of de vonk in een relatie overslaat, zit ‘m uiteindelijk niet alleen in specifieke (uiterlijke) kenmerken of persoonlijkheidstrekjes.

Aantrekkingskracht speelt zeker een rol, maar het is volgens de psycholoog des te belangrijker om te kijken naar wat er tussen jou en de ander gebeurt. „Is er interesse over en weer? Voel ik me prettig en veilig? Kan ik mezelf zijn?” Dat zijn vragen die je jezelf wilt stellen.

Ook de context waarin jullie elkaar ontmoeten speelt een rol, legt Visser uit. „Bij online dating maak je bijvoorbeeld snelle beslissingen op basis van weinig informatie. Dat hoeft niet voor iedereen de beste context te zijn. Sommige mensen komen juist beter tot hun recht wanneer er wat meer tijd is om iemand te leren kennen.”

Bovendien, benadrukt Visser, is iemand aantrekkelijk vinden of een tweede date met iemand willen iets anders dan samen een relatie aangaan. „Natuurlijk mag je voorkeuren hebben, maar bij het vinden van de liefde is het belangrijk om voldoende ruimte te laten om iemand werkelijk te leren kennen.”

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Geschreven door Lisanne van Marrewijk Lisanne schrijft veel. En graag. Vaak gewapend met een kop koffie, maar soms zit ze zo in de flow dat ze vergeet op te staan om überhaupt wat te drinken. Het liefst schrijft ze over in de psyche en gezondheid, want die onderwerpen vindt ze mateloos interessant (en niet onbelangrijk: ze steekt er altijd weer wat van op). Haar advies? Neem het leven – en vooral jezelf – niet te serieus. Iedereen doet immers maar wat (en daar schrijft ze dan weer een nieuwsbrief over).

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